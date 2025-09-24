Xã hội

TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh thống nhất kế hoạch triển khai đường Vành đai 4

Chiều 23-9, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, UBND các địa phương TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh vừa thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, công trình hạ tầng quan trọng có ý nghĩa liên vùng.

Dự án được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết 220/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. TPHCM được giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối tổng thể; mỗi địa phương phụ trách các dự án thành phần đi qua địa bàn. Dự kiến, các địa phương bàn giao cơ bản mặt bằng trong năm 2026.

Các dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công sẽ khởi công từ tháng 2-2026 và hoàn thành quý 1-2028. Đối với các dự án thành phần theo hình thức đối tác công tư (PPP), sẽ lựa chọn nhà đầu tư trong nửa đầu năm 2026, khởi công vào tháng 9-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028. Toàn bộ dự án dự kiến quyết toán, bàn giao trong năm 2029.

