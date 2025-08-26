TPHCM: Giá tôm tươi tăng, nông dân phấn khởi

Hiện giá tôm thẻ tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với thời điểm 4 tháng trước, nông dân nuôi tôm phấn khởi vừa được mùa lại vừa được giá.

Nông dân xã Long Điền, TPHCM phấn khởi vì tôm được mùa, được giá

Ngày 26-8, Hợp tác xã Chợ Bến, xã Long Điền (TPHCM) tổ chức thu hoạch tôm vụ thứ 2 trong năm 2025.

Theo đó, sau 3 tháng nuôi, tôm thẻ chân trắng đạt trọng lượng từ 25 - 30 con/kg, giá thương lái thu mua tại ao từ 170.000- 180.000 đồng/kg tôm tươi. Vụ tôm này, hợp tác xã thu hoạch 11 ao đạt năng suất hơn 3 tấn/ao nuôi. Với mức giá tăng như hiện nay, đảm bảo bà con nuôi tôm có lãi và nếu đàn giống tốt, môi trường thuận lợi thì thực lãi sẽ khoảng 30% so với tổng doanh thu.

Hợp tác xã Chợ Bến hiện đang canh tác 3ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 11 ao nuôi tôm thẻ chân trắng; có ao ương con giống và ao lắng để bơm nước ra vào mỗi ngày. Đơn vị đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình nuôi tôm an toàn sinh học “CP.Biotic Farming”, kiểm soát tốt môi trường nước, ngăn ngừa bệnh gây hại cho tôm và thời gian nuôi ngắn, lợi nhuận cao. Mỗi năm, hợp tác xã nuôi 3 vụ tôm, mỗi đợt thu hoạch khoảng 4 ngày.

Vùng nuôi tôm chuyên canh ở xã Long Điền, TPHCM

Theo ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền, trên địa bàn có khoảng 100ha diện tích được chuyển nuôi thâm canh, chuyên canh các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như: nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá mú, cá chim, nuôi cua biển. Để thúc đẩy vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, xã đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện lưới, hệ thống kênh mương; các sở ngành cũng đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân phát triển kinh tế.

ĐINH HÌNH