TPHCM: Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường sớm từ ngày 20-8

Theo đó, tất cả bậc học đều đồng loạt khai giảng vào ngày 5-9-2025.
Đối với ngày tựu trường, tất cả khối lớp, bậc học tựu trường vào ngày 25-8-2025, riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20-8-2025.
Học kỳ 1 năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 5-9-2025, học kỳ 2 từ ngày 19-1-2026. Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31-5-2026.
Bậc tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30-6-2026, hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.
Tương tự, cấp THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026, hoàn thành tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.
Cấp THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.
