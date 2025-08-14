TPHCM: Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường sớm từ ngày 20-8

Trưa 14-8, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, tất cả bậc học đều đồng loạt khai giảng vào ngày 5-9-2025.

Đối với ngày tựu trường, tất cả khối lớp, bậc học tựu trường vào ngày 25-8-2025, riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 20-8-2025.

Học kỳ 1 năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 5-9-2025, học kỳ 2 từ ngày 19-1-2026. Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31-5-2026.

Bậc tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30-6-2026, hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.

Tương tự, cấp THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026, hoàn thành tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.

Cấp THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.

Phụ huynh và học sinh xem chi tiết khung kế hoạch thời gian năm học TẠI ĐÂY.

THU TÂM