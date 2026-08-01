TPHCM: Phấn đấu 100% hộ dân đô thị dùng nước sạch đạt chuẩn vào năm 2030

Đến năm 2030, TPHCM phấn đấu duy trì ổn định chất lượng và sản lượng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 100% hộ dân khu vực đô thị và 99% hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

TPHCM phấn đấu duy trì ổn định chất lượng và sản lượng nước. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 20-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu bảo đảm đủ số lượng và chất lượng nguồn nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên tất cả lĩnh vực, nhất là các ngành kinh tế trọng điểm; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và sử dụng nước công bằng, hợp lý.

Thành phố tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, chủ động tích trữ, điều hòa nguồn nước, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì ổn định chất lượng và sản lượng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 100% hộ dân khu vực đô thị và 99% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống điều tiết, tích trữ và phân phối nguồn nước; nâng cao năng lực cấp, thoát nước; sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa xuống cấp; đầu tư công trình kết nối nguồn nước, phục vụ cấp nước an toàn cho người dân, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, đồng thời vận hành hệ thống giám sát an ninh nguồn nước trên toàn địa bàn.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới chủ động bảo đảm nguồn nước trong mọi tình huống; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và thiên tai; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài nguyên nước theo hướng đồng bộ, liên ngành, liên vùng, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước bền vững.

QUỐC HÙNG