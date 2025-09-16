Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng trong các lĩnh vực: hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), kết hợp trực tuyến với gần 11.000 điểm cầu trên cả nước, đồng thời được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh của VTV và VOV.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã tham quan triển lãm thành tựu nổi bật của ngành Y tế và Giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: QUANG PHÚC

Yêu cầu cấp thiết về đổi mới toàn diện ngành Giáo dục

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Nghị quyết số 71-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược, nhằm thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực, tạo nền tảng đưa đất nước “cất cánh” mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

“Nghị quyết 71 nằm trong tổng thể các đột phá chiến lược để phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày bối cảnh ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, bên cạnh những thành tựu quan trọng, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc, đặt ra yêu cầu toàn diện và cấp thiết đối với GD-ĐT. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng các xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sự phát triển đột phá của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ thống GD-ĐT toàn cầu. Trong xu thế đó, giáo dục, KH-CN và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhiều quốc gia phát triển, đặc biệt là các cường quốc công nghệ, đã chủ động ban hành chiến lược mới về phát triển giáo dục, KH-CN và phát triển nhân tài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng một thế hệ công dân Việt Nam mới – những người có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, đủ năng lực để kiến tạo tương lai và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ nhân tài trở thành yêu cầu tất yếu, cấp bách. Mặc dù thời gian qua, nhiều nghị quyết của Đảng đã được ban hành, song quá trình triển khai thực tế vẫn còn vướng mắc, bất cập, cần điều chỉnh cho phù hợp tình hình mới.

“Từ yêu cầu thực tiễn đó, Bộ Chính trị dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW, với những chủ trương và quyết sách mạnh mẽ nhằm khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, góp phần thúc đẩy thực hiện các quyết sách mới của Bộ Chính trị về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân… hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, Thủ tướng cho biết.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời

Sau khi trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu Chương trình hành động của Chính phủ nhằm triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này.

Theo đó, chỉ sau hơn 3 tuần kể từ khi Nghị quyết 71 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP (ngày 15-9-2025), với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, cụ thể hóa thành 36 mục tiêu và 151 nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở.

Về các nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, tập trung nguồn lực rà soát, điều chỉnh hệ thống pháp luật liên quan đến GD-ĐT, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Bộ GD-ĐT được giao khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71, và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm có một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, được sử dụng từ năm học 2026-2027. Đồng thời, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT xây dựng lộ trình và tính toán chi phí để đến năm 2030, cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh.

Song song đó, Thủ tướng chỉ đạo triển khai các chủ trương mới về chế độ tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện tại các cơ sở giáo dục.

Ngay trong năm 2025, Chính phủ yêu cầu tiến hành rà soát, sắp xếp và tái cấu trúc hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; kiên quyết sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn.

Cùng với đó, cần giảm đầu mối cơ quan quản lý, xóa bỏ cấp trung gian, thực hiện phân cấp mạnh cho các địa phương trong quản lý giáo dục nghề nghiệp và một số cơ sở giáo dục đại học.

Chính phủ cũng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để thực hiện chủ trương không tổ chức hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường có thỏa thuận quốc tế); đồng thời thực hiện mô hình bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Tất cả các nội dung này được yêu cầu triển khai ngay sau khi có văn bản hướng dẫn, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9-2026.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ vốn, thực hiện đầy đủ quy trình đầu tư công và lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công xây dựng 100 trường phổ thông liên cấp nội trú (tiểu học và THCS) trong tháng 10-2025 và hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai chủ trương lớn của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, sẽ thí điểm đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, tích hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý và hàng tháng của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và quyết liệt trong triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với những giải pháp mang tính cách mạng, đột phá, Nghị quyết số 71-NQ/TW là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực cho toàn ngành GD-ĐT, cho các em học sinh, sinh viên, cùng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp “trồng người” – sự nghiệp trăm năm của dân tộc.

“Con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, là động lực, nguồn lực và mục tiêu quan trọng nhất của phát triển. Giáo dục – đào tạo đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển con người”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng, Nghị quyết 71-NQ/TW, cùng với các quyết sách lớn của Bộ Chính trị, sẽ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vươn mình sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu từng mong muốn.

TRẦN BÌNH