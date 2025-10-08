TPHCM họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Ngày 8-10, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao đổi với các đại biểu trước buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

550 đại biểu dự đại hội

Buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thông tin, tuyên truyền một cách tập trung, rộng rãi về các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 15-10. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thông báo triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu. Các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước Đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của TPHCM.

Cụ thể: Tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; Dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; Tham quan trụ sở chính của Zalo (Tòa nhà VNG Campus), Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Các đại biểu cũng thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Tham quan Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương…

Các đại biểu tham dự họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 13-10, đại biểu sẽ tham dự Đại hội phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TPHCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham gia họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD.

- Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP.

- Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60%.

- Kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP.

- Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, bố trí ít nhất 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,0%/năm.

- Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trên 0,8.

- Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân.

- Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời…

Các đại biểu tham dự họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng diện tích của TPHCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước (101,344 triệu người). Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc (51,806 triệu người). Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TPHCM mới ước tính 3,03 triệu tỷ đồng (tương đương 123 tỷ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. Nếu loại trừ dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này vẫn đạt trên 2,821 triệu tỷ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc. Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TPHCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. GRDP bình quân đầu người của TPHCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD) gấp 1,7 lần cả nước. Về thu ngân sách nhà nước, TPHCM dự kiến đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách dự kiến đạt 248.000 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TPHCM trong ngân sách quốc gia.

