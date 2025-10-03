Chuyển đổi số toàn diện tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có văn bản thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo thông báo, các đại biểu sẽ sinh hoạt theo tổ từ ngày đầu triệu tập đến kết thúc đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do Ban Tổ chức đại hội bố trí. Tổ thảo luận tại đại hội gồm 12 tổ. Trong đó, mỗi tổ cơ cấu 1 tổ trưởng, 2 tổ phó và 2 thư ký.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là đại hội không giấy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Trong đó có tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo thông báo, TPHCM quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Văn phòng Thành ủy TPHCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đại hội.

Để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra đại hội, đại biểu cho các tài liệu, máy tính bảng, vật phẩm liên quan vào chung cặp da và sử dụng trong suốt thời gian đại hội.

Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng lưu ý đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài các vật phẩm đã được trang bị. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố. Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

