Những khoảnh khắc lịch sử tại triển lãm ảnh mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Sáng 3-10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Thu Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;…

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 18-10, với hàng trăm hình ảnh và tranh cổ động, khắc họa chặng đường phát triển và những dấu ấn quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong giai đoạn 2020-2025; đồng thời thể hiện tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Triển lãm được trưng bày ở 7 địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ; đường Đồng Khởi (phía trước trụ sở Sở VH-TT TPHCM và đối diện Công viên Chi Lăng); khu vực trước Bảo tàng TPHCM; đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Ban Tổ chức trưng bày 120 hình ảnh với chủ đề “Đảng bộ TPHCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Bộ ảnh khái quát các kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố qua nhiều giai đoạn, phản ánh sự phát triển toàn diện gắn với đường lối, chủ trương lớn của Đảng.

Các đơn vị trong thành phố tham quan, tìm hiểu triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại đường Đồng Khởi (trước trụ sở Sở VH-TT TPHCM), các hình ảnh trưng bày theo chủ đề “TPHCM: Đoàn kết - Năng động - Đột phá - Sáng tạo”, giới thiệu 70 ảnh, thể hiện vai trò tiên phong của thành phố trong khai thác tiềm năng, tổ chức không gian phát triển, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, chất lượng sống tốt.

Khu vực đối diện Công viên Chi Lăng trưng bày 50 ảnh với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người TPHCM xây dựng thành phố sáng tạo”, giới thiệu những dự án công nghiệp văn hóa, hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế hướng đến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Riêng tại khu vực trước Bảo tàng TPHCM, trưng bày 10 tranh cổ động khổ lớn với chủ đề “TPHCM vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”, thể hiện khí thế đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trên hành trình mới.

THIÊN BÌNH