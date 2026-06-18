Xã hội

TPHCM: Khẩn trương hoàn thành danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân diện An toàn khu

SGGPO

BHXH TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ BHYT cho người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu trên địa bàn thành phố.

Chuyên viên BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân
Chuyên viên BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, người dân thường trú tại các xã, phường An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, có thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cư trú, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Theo BHXH TPHCM, sau gần 6 tháng triển khai, công tác cấp thẻ BHYT cho người dân An toàn khu trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 17-6, có 18/19 phường cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân diện An toàn khu.

Tuy nhiên, tại phường Phú Thọ Hòa hiện vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT chưa được UBND phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT.

Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân, BHXH TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo UBND phường Phú Thọ Hòa khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia BHYT theo diện An toàn khu. Đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH và Công an địa phương để sớm hoàn tất việc cấp thẻ BHYT theo đúng quy định.

BHXH TPHCM khuyến nghị người dân đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu chủ động kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ UBND phường, xã nơi thường trú, cơ quan BHXH gần nhất để được rà soát, hướng dẫn cấp thẻ hoặc điều chỉnh quyền lợi BHYT theo quy định.

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Từ khóa

An toàn khu Quyết định số 366/QĐ-BHXH BHXH TPHCM Nghị định số 188/2025/NĐ-CP Luật BHYT UBND phường Phú Thọ Hòa Phú Thọ Hòa Lập danh sách Bảo hiểm y tế BHXH Việt Nam

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