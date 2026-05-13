Phường Tân Phước: Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT

Theo báo cáo, đến ngày 30-4, ở phường Tân Phước có 66 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của 121 người lao động. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn chưa tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định.

Được biết, trong 4 tháng đầu năm, phường Tân Phước có 8.060 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt hơn 89% so với chỉ tiêu; số người tham gia BHYT đạt 26.204 người, tương ứng hơn 91,4% kế hoạch. Tuy nhiên, BHXH tự nguyện tại địa phương này chỉ có 54 người tham gia, tương đương với 17% chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo phường Tân Phước phát biểu tại buổi làm việc

Hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT như dữ liệu dân cư chưa đồng bộ, khó xác định chính xác đối tượng chưa tham gia. Nhiều người dân cư trú tại địa phương nhưng tham gia BHXH, BHYT ở nơi khác nên chưa được cập nhật đầy đủ...

Lãnh đạo UBND phường Tân Phước đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

TRÚC GIANG