Sức sống cơ sở

Phường Tân Phước: Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT

SGGPO

Ngày 13-5, UBND phường Tân Phước (TPHCM) phối hợp Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026 trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến ngày 30-4, ở phường Tân Phước có 66 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của 121 người lao động. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn chưa tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định.

Được biết, trong 4 tháng đầu năm, phường Tân Phước có 8.060 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt hơn 89% so với chỉ tiêu; số người tham gia BHYT đạt 26.204 người, tương ứng hơn 91,4% kế hoạch. Tuy nhiên, BHXH tự nguyện tại địa phương này chỉ có 54 người tham gia, tương đương với 17% chỉ tiêu được giao.

3.jpg
Lãnh đạo phường Tân Phước phát biểu tại buổi làm việc

Hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT như dữ liệu dân cư chưa đồng bộ, khó xác định chính xác đối tượng chưa tham gia. Nhiều người dân cư trú tại địa phương nhưng tham gia BHXH, BHYT ở nơi khác nên chưa được cập nhật đầy đủ...

Lãnh đạo UBND phường Tân Phước đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

doanh nghiệp nợ bảo hiểm phường Tân Phước BHXH BHYT bảo hiểm tự nguyện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn