TPHCM triển khai chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho người khó khăn

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (gọi tắt là Nghị quyết số 84) quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Cụ thể, Thành phố hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; hỗ trợ bằng 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ (hỗ trợ 50% đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo), người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TPHCM tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 65%.

Dự kiến tổng số người thuộc hộ nghèo tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố khoảng 8.400 người; người thuộc hộ cận nghèo tham gia là 4.200 người. Kinh phí hỗ trợ hằng năm khoảng hơn 14 tỷ đồng.

Triển khai chính sách nhân văn

Việc triển khai Kế hoạch trên thể hiện sự quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác phát triển người tham gia BHXH là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, UBND TPHCM giao các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu phổ biến, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 84. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH (nhất là BHXH tự nguyện) đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân để hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của việc tham gia BHXH đối với vấn đề an sinh xã hội. Trong đó chú trọng tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho một số đối tượng được thành phố hỗ trợ theo Nghị quyết số 84.

Đồng thời, mở rộng hệ thống tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng ở các phường, xã, đặc khu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành BHXH nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia.

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền địa phương nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn liên quan nhằm gia tăng phát triển số người tham gia BHXH nhanh và bền vững, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH toàn dân, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo chính sách đến đúng người cần

Sở Nội vụ được giao phối hợp với BHXH TPHCM và đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 84. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, BHXH thành phố và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và đánh giá thực hiện Nghị quyết số 84. Sở cũng phối hợp đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 84.

Sở Tài chính chịu trách nhiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Còn sở NN-MT phối hợp với BHXH thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết số 84, liên quan người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện của thành phố theo Nghị quyết số 84 đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

BHXH TPHCM được giao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu tổ chức thực hiện, hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 84 theo kế hoạch. Đồng thời phối hợp UBND phường, xã, đặc khu, các tổ chức đoàn thể - xã hội và cơ quan truyền thông trên địa bàn tích cực tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn Thành phố về nội dung Nghị quyết số 84.

BHXH TPHCM cần tiếp tục chỉ đạo, mở rộng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, các mô hình tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoạt động linh hoạt, hiệu quả; định kỳ sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, đôn đốc, chỉ đạo BHXH cơ sở thông tin, hướng dẫn đầy đủ về quy trình, thủ tục hồ sơ về chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 84; Phối hợp phòng ban chuyên môn thuộc UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan trong việc thanh, quyết toán tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện theo đúng các quy định của pháp luật.

UBND phường, xã và đặc khu chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động phối hợp với BHXH cơ sở trong việc xây dựng, tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84. Trong đó, trọng tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn (đặc biệt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) tham gia BHXH tự nguyện tại các cơ sở và trên hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn, tuyên truyền lưu động, chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên môi trường mạng trực tuyến, mạng xã hội của tổ dân phố và các hội, đoàn thể.

UBND TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 84 đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH được Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM giao, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 84. Đồng thời các chính sách về hỗ trợ kinh phí đóng BHXH phải được công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

