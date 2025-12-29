TPHCM khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại xã Long Sơn

Hàng chục tấn cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TPHCM) bỏ ăn và chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Những ngày qua, hàng chục hộ nuôi cá lồng bè ở Tiểu khu số 3 và Tiểu khu số 4, khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung trên sông Chà và, xã Long Sơn phản ánh tình trạng cá bỏ ăn từ 3 – 5 ngày, bơi lờ đờ, yếu dần và chết rải rác, sau đó tăng nhanh về số lượng, nhất là những ngày nắng gắt.

Người nuôi thu gom cá chết để trên thành bè nuôi.

Trao đổi với PV Báo SGGP trong buổi sáng 29-12, đại diện UBND xã Long Sơn và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM xác nhận có hiện tượng cá chết hàng loạt tại các hộ nuôi lồng bè trên địa bàn. Hiện tại, đơn vị chuyên môn đã cử cán bộ xuống hiện trường để nắm tình hình, lấy mẫu phục vụ phân tích.

Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại khu vực nuôi trên sông Chà Và, thuộc thôn 9, gần đảo Gò Găng. Thống kê ban đầu, có khoảng 20 hộ nuôi bị ảnh hưởng; hộ ít thì khoảng 4.000 con, hộ nhiều lên đến 46.000 con, mỗi con nặng từ vài lạng đến cả 1kg, phần lớn là cá chim trắng, còn lại là cá rìa, cá bớp.

Cá chim trắng chết có trọng lượng từ vài trăm gram đến gần 1 kg/con.

“Trước tình hình trên, người dân đang tranh thủ bán cá còn sống để giảm thiệt hại. Số cá tiếp tục nuôi được sục khí để tăng lượng oxy hòa tan trong nước”, ông Thụy cho biết.

Bước đầu chính quyền địa phương phối hợp Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích, xác định nguyên nhân. “Trước mắt phải tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm lượng oxy trong nước bằng cách giãn mật độ lồng bè, sục khí liên tục. Trường hợp cá có thể bán được thì vận động bà con nên bán sớm để giảm thiệt hại. Nếu chết thì tận thu làm thức ăn gia súc hoặc phân bón; số không sử dụng được phải thu gom, xử lý đúng quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường, làm cá chết thêm”, ông Thụy nhấn mạnh.

Bè nuôi có hiện tượng tảo xanh phát triển mạnh.

Qua phân tích dưới góc độ chuyên môn, ông Đoàn Văn Nam, Phó Phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM) nhận định, có thể do các yếu tố bất lợi trong giai đoạn giao mùa, nhiệt độ biến động mạnh, chênh lệch lớn giữa ngày và đêm; ban đêm lạnh, ban ngày nắng gắt khiến cá bị sốc nhiệt, suy giảm hệ miễn dịch.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để phân tích.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt oxy cục bộ thường xảy ra do thời tiết nắng không đều, hiện tượng tảo nở hoa phát triển mạnh. Khi quang hợp giảm, tảo tiêu thụ lượng lớn oxy trong nước, gây ngạt cho cá nuôi với mật độ cao.

Ngoài ra, thời điểm xảy ra sự cố trùng với kỳ “nước đứng”, thủy triều kém lưu thông. Dòng chảy yếu khiến chất ô nhiễm và khí độc tích tụ trong khu vực lồng bè không được rửa trôi, làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

THÀNH HUY