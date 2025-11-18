TPHCM khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, dự án không chỉ nhằm cải thiện môi trường nước và hệ thống thoát nước, mà còn mang tính đa mục tiêu, gồm giao thông, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Sáng 18-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng) phối hợp đơn vị thi công, Trungnam E&C tổ chức Lễ khởi công Gói thầu XL-01 và XL-02 dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm”.

Đây là dự án hạ tầng - môi trường quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết ngập úng, cải thiện môi trường nước và chỉnh trang đô thị. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương dự và nhấn nút khởi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn nút khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giám đốc Ban Hạ tầng Đậu An Phúc cho biết, rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài 8,875 km, gồm tuyến chính dài 6,638km và ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài 2,237km. Dự án triển khai tại các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn với nhiều hạng mục quan trọng: nạo vét kênh, làm kè bảo vệ bờ, xây dựng hệ thống thoát nước mưa – nước thải, thu gom nước thải về nhà máy xử lý, đồng thời hình thành tuyến giao thông và công viên hai bên rạch.

Cụ thể, Gói thầu XL-01 có giá trị hơn 1.160 tỷ đồng, phạm vi từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm cả nhánh rạch Cầu Sơn. Tổng chiều dài thi công khoảng 2,94km do Trungnam E&C thi công. Gói thầu XL-02 là gói xây lắp lớn nhất của toàn dự án 1.210 tỷ đồng.

Trungnam E&C triển khai máy móc ngay sau lễ khởi công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dự án trong giai đoạn thành phố cùng cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Một đoạn rạch Xuyên Tâm hiện tại. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, hai gói thầu XL-01 và XL-02 là gói xây lắp lớn nhất của toàn dự án. Tiến độ hợp đồng kéo dài đến năm 2028, nhưng yêu cầu phải rút ngắn thời gian thi công.

Dự án ảnh hưởng đến hơn 2.200 hộ dân, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thành phố ưu tiên đẩy mạnh.

Về vốn đầu tư, trong năm nay, thành phố bố trí 1.800 tỷ đồng, tuy nhiên mức giải ngân còn thấp. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Một đoạn rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đồng chí Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, dự án không chỉ nhằm cải thiện môi trường nước và hệ thống thoát nước, mà còn mang tính đa mục tiêu, gồm giao thông, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giảm tình trạng ngập úng kéo dài, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, tạo mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, tăng giá trị đô thị và chất lượng sống người dân, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị xanh – sạch – đáng sống.

Dự án thể hiện sự quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng lòng của cộng đồng trong việc phát triển một thành phố hiện đại, văn minh và bền vững.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ngập, cải thiện chất lượng môi trường sống, tạo thêm không gian công cộng và nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

QUỐC HÙNG