TPHCM: Lan truyền clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở một trường cấp 2

Clip khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. Nhóm nữ sinh lao vào túm tóc, tấn công bạn trong sự hò reo, la hét, cười cợt của các bạn xung quanh.
Nhóm này tát và đạp vào mặt, đạp vào bụng nữ sinh, sau đó quật ngã nữ sinh xuống đất rồi kéo đến gần một phòng vệ sinh.
Trong tiếng cổ vũ của hàng chục học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh pha lẫn cả những tiếng chửi tục cùng lời lẽ thô thiển.
Clip gây xôn xao trên mạng xã hội, khiến người xem phẫn nộ về hành vi của nhóm học sinh đánh hội đồng bạn học và thái độ dửng dưng của những học sinh đứng xung quanh.
Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát kèm sự can thiệp của một nam nhân viên của trường.
Trao đổi với phóng viên về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết, sáng 5-11 có nắm được thông tin trên mạng lan truyền clip một học sinh THCS bị đánh hội đồng. Hiện UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ. Khi có báo cáo cụ thể sẽ thông tin đến báo chí.