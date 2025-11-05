TPHCM: Lan truyền clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở một trường cấp 2

Sáng 5-11, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn học trong khuôn viên Trường THCS A.Đ. (phường Long Nguyên) trong sự hò reo của nhiều học sinh xung quanh

Clip khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. Nhóm nữ sinh lao vào túm tóc, tấn công bạn trong sự hò reo, la hét, cười cợt của các bạn xung quanh.

Clip bắt đầu với hình ảnh một nữ sinh bị "hỏi tội" ngay trong nhà vệ sinh trường học

Nhóm này tát và đạp vào mặt, đạp vào bụng nữ sinh, sau đó quật ngã nữ sinh xuống đất rồi kéo đến gần một phòng vệ sinh.

Kèm theo đó là tiếng ồn ào, chửi tục của các bạn xung quanh

Trong tiếng cổ vũ của hàng chục học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh pha lẫn cả những tiếng chửi tục cùng lời lẽ thô thiển.

Một nhóm nữ sinh lao vào đánh bạn học trong sự hò reo của các bạn xung quanh

Clip gây xôn xao trên mạng xã hội, khiến người xem phẫn nộ về hành vi của nhóm học sinh đánh hội đồng bạn học và thái độ dửng dưng của những học sinh đứng xung quanh.

Vật ngã, túm tóc và kéo bạn đến cửa một phòng vệ sinh

Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát kèm sự can thiệp của một nam nhân viên của trường.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết, sáng 5-11 có nắm được thông tin trên mạng lan truyền clip một học sinh THCS bị đánh hội đồng. Hiện UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ. Khi có báo cáo cụ thể sẽ thông tin đến báo chí.

TÂM TRANG - CAO SƠN