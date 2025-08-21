TPHCM mở rộng cơ hội thu hút đầu tư đổi mới sáng tạo đa ngành

Ngày 21-8, tại ThiskyHall Sala, Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025 chính thức khai mạc, thu hút hơn 30.000 lượt khách, trong đó có 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia.

Sự kiện cho thấy TP.HCM đang nổi lên như một điểm đến chiến lược của dòng vốn sáng tạo toàn cầu, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ cao mà còn trải rộng ở tài chính, sản xuất, tiêu dùng và kinh tế xanh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, InnoEx không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mới, mà còn là không gian gặp gỡ, hợp tác, nơi ý tưởng được biến thành sản phẩm và mô hình kinh doanh thực tế. Theo bà, TPHCM sẽ đồng hành để sự kiện trở thành thương hiệu gắn liền với phong trào khởi nghiệp, sáng tạo của thành phố. Từ diễn đàn, bà gửi đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư ba thông điệp rõ ràng: đổi mới sáng tạo phải là tiêu chí hàng đầu; ý tưởng chỉ có giá trị khi trở thành sản phẩm và TPHCM luôn mở rộng cánh cửa chào đón vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Những thông điệp này phù hợp với tầm nhìn của thành phố trong giai đoạn mới, khi đổi mới sáng tạo không chỉ dành cho ngành công nghệ mà còn thấm sâu vào nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Trong sản xuất công nghiệp và tiêu dùng, các doanh nghiệp như PNJ, Kido hay AB InBev mang đến InnoEx nhiều mô hình sản xuất xanh, chuỗi cung ứng bền vững, sản phẩm thân thiện môi trường. Trong tài chính – ngân hàng, TPHCM được xem là “phòng thử nghiệm” cho các sản phẩm fintech, bảo hiểm công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa đề án Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Trong thương mại và dịch vụ, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, logistics thông minh và bán lẻ hiện đại đang tạo nhu cầu lớn cho các giải pháp công nghệ dữ liệu, AI và tự động hóa.

InnoEx 2025 lần này cũng ghi dấu nhiều hoạt động cụ thể. Khu vực “Lab2Market” đưa gần 20 dự án nghiên cứu từ các viện, trường ra kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và nhà đầu tư, rút ngắn chặng đường từ phòng thí nghiệm đến thị trường. Các chương trình tăng tốc như Innovation Fast Track hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến thương mại hóa, hay Startup Wheel 2025 với hơn 2.000 dự án từ 28 quốc gia, cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp của TPHCM ngày càng gắn kết với mạng lưới toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước mong muốn gia tăng đầu tư lĩnh vực công nghệ cao tại TPHCM

Đại diện Qualcomm – tập đoàn vừa khánh thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba thế giới tại TPHCM – khẳng định, Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực. “Tương lai thuộc về những ai biết biến dữ liệu thành sản phẩm, dịch vụ và tài sản trí tuệ. Chúng tôi nhìn thấy tại TPHCM một môi trường thuận lợi để hiện thực hóa điều đó”, đại diện tập đoàn chia sẻ.

Ngoài công nghệ, nhiều ngành khác cũng tìm thấy cơ hội đầu tư tại TPHCM. Thị trường tiêu dùng trẻ, có sức mua lớn, đòi hỏi các sản phẩm mới, thông minh và bền vững. Hệ thống khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển và logistics hiện đại đang mở ra dư địa lớn cho đầu tư vào chuỗi cung ứng. Giáo dục – đào tạo cũng trở thành lĩnh vực tiềm năng, khi thành phố đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành mũi nhọn.

Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2025 tăng trưởng 7,52%, trong đó kinh tế số đạt 36 tỷ USD, chiếm hơn 18% GDP, được dự báo lên 30-35% vào năm 2030. Với vai trò đầu tàu, TPHCM vừa là nơi thử nghiệm chính sách, vừa là thị trường năng động để các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và startup triển khai mô hình mới.

Ba thông điệp của lãnh đạo thành phố cùng quy mô của InnoEx 2025 đã gửi đi tín hiệu rõ ràng: TPHCM không chỉ hướng tới vị trí trung tâm công nghệ cao, mà còn là điểm hội tụ đa ngành cho dòng vốn, ý tưởng và tri thức sáng tạo quốc tế. Từ nền tảng này, thành phố đang tiến những bước vững chắc để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, sánh vai với các “hub” công nghệ và tài chính trong khu vực.

MINH XUÂN