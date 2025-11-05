TPHCM nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thành ủy TPHCM vừa ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố. Trong đó, nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Ngày 5-11, Thành ủy TPHCM đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn TPHCM.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn TPHCM đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình lạm dụng rượu, bia trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, nếu không có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ thì hệ lụy về tai nạn giao thông, sức khỏe cộng đồng, bạo lực gia đình và trật tự xã hội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vì vậy, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho cả hệ thống chính trị phải triển khai đồng bộ các biện pháp để tăng cường hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong tình hình mới.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tác hại do lạm dụng rượu, bia gây ra.

Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn. Ảnh tư liệu

Nghị quyết nêu rõ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững của thành phố.

Theo đó, xác định công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia vừa có tính cấp bách trước mắt để giảm ngay tai nạn giao thông, bạo lực và tệ nạn xã hội do rượu, bia. Đồng thời, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng sống của người dân. Kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật với biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Mục tiêu đến năm 2030, tạo chuyển biến căn bản trong việc kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu, bia; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia, xây dựng văn hóa "đã uống rượu, bia - không lái xe” trở thành nếp sống của người dân thành phố.

Nghị quyết cũng nêu các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tác hại của rượu, bia. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và tiêu dùng rượu, bia.

UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cụ thể, không bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn tại cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100m tính từ khuôn viên cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông…

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, trường hợp cơ sở cố tình vi phạm thì kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh rượu, bia; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Chủ động phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, y tế để xử lý triệt để các điểm bán lẻ không phép, cơ sở tái phạm hoặc vi phạm.

Nghị quyết nêu rõ, nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm, công an phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Nghị quyết xác định mục tiêu cụ thể là phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn thành phố thực hiện cam kết tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (đến hết tháng 12-2025). Cùng với đó, phấn đấu 95% người dân đủ 18 tuổi được tiếp cận thông tin, kiến thức về tác hại của rượu, bia và các quy định pháp luật liên quan (đến hết tháng 12-2025). Đồng thời, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống, bia (thực hiện thường xuyên). Đồng thời phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn năm sau giảm hơn so với năm trước.

VĂN MINH