TPHCM nghiên cứu điều chỉnh tên đường và các công trình công cộng

Ngày 12-6, tổ đại biểu HĐND TPHCM – đơn vị bầu cử số 9 gồm các ĐB: Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức, tiếp xúc cử tri các phường Đông Hòa, Linh Xuân và Thủ Đức.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa XI – đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 phường kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, hạ tầng đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ các dự án trọng điểm, đặt tên đường...

Cử tri Nguyễn Hữu Khánh (phường Thủ Đức) đề nghị HĐND TPHCM tăng cường giám sát sự phối hợp giữa các đơn vị cấp thoát nước, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật nhằm tránh tình trạng đường vừa được nâng cấp, sửa chữa đã bị đào lên để thi công các hạng mục khác.

Còn cử tri Trần Thị Trang phản ánh khu dân cư Trường Thịnh (phường Thủ Đức) thường xuyên xảy ra ngập úng, trong khi hạ tầng kỹ thuật đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý. Cử tri đề nghị thành phố sớm có giải pháp xử lý, bảo đảm đời sống của người dân trong khu vực.

Trong khi đó, cử tri Hà Minh Vũ (phường Linh Xuân) đề nghị các cấp chính quyền sớm rà soát, điều chỉnh tên đường do hiện nay có nhiều tuyến đường trùng tên, gây nhầm lẫn.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Trao đổi lại với cử tri 3 phường, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, thông tin, vừa qua, HĐND Thành phố đã làm việc với các sở, ngành về việc đổi, đặt tên đường. Dự kiến trong tháng 7, Thường trực HĐND Thành phố sẽ làm việc với Thường trực UBND TPHCM về vấn đề này.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhìn nhận, qua ghi nhận, khá nhiều tuyến đường trùng tên, nhất là các tuyến đường được đặt bằng số. Thành phố nghiên cứu, không để cùng một phường tồn tại hai tuyến đường trùng tên. Sở VH-TT cũng đang tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh tên đường và tên các công trình công cộng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trao đổi với cử tri

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cũng thông tin, vào lúc 9 giờ ngày 14-6, thành phố tái khởi động chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM với chủ đề “Thể chế - Chìa khóa của ổn định và phát triển”. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân mời cử tri và người dân thành phố quan tâm, theo dõi chương trình. Hiện Cổng thông tin điện tử của HĐND TPHCM đã mở chuyên mục tiếp nhận kiến nghị của cử tri, người dân có thể gửi ý kiến trực tiếp thông qua chuyên mục này.

THU HƯỜNG