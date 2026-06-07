TPHCM: Nhiều hoạt động hưởng ứng thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”

Ngày 7-6, tại Hà Nội, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031 trên phạm vi toàn quốc.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 51 điểm cầu trên cả nước.

Tham dự ở điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao quà đến công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 – 2031 được phát động nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, ý chí vươn lên của đoàn viên, người lao động.

Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người lao động; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân trao quà đến công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân của TPHCM có thành tích xuất sắc trong lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2025.

Trao Cờ thi đua đến các đơn vị

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao Cờ thi đua cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc của TPHCM; trao 50 phần quà cho đoàn viên, người lao động bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Đây là những phần quà từ chương trình “Những món quà Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”.

Trao mái ấm công đoàn đến đoàn viên khó khăn

Tại chương trình, LĐLĐ TPHCM trao 10 mái ấm công đoàn đến đoàn viên đang gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên cho 14 đơn vị.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo tại chương trình

Ngay sau lễ phát động, đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương làm trưởng đoàn, đã đến trao 20 phần quà động viên công nhân đang thuê trọ tại khu nhà trọ công nhân khu phố 42, phường Linh Xuân; trao 20 phần quà đến công nhân khó khăn tại Công ty TNHH Sơn Tùng (phường Linh Xuân).

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao quà đến công nhân tại khu nhà trọ

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao quà cho công nhân tại công ty Hoa Mai

Đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái làm trưởng đoàn, đến trao quà cho công nhân tại Công ty TNHH Dịch vụ TM Hoa Mai và Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Lam (cùng ngụ phường Bình Trưng).

THÁI PHƯƠNG