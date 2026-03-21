Gần 5.000 học sinh, sinh viên TPHCM chạy việt dã

Mở đầu ngày hội là Giải việt dã học sinh, sinh viên TPHCM mở rộng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 gắn với chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”, thu hút gần 5.000 người tham gia.
Ngày hội “Sức trẻ học sinh, sinh viên TPHCM” sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 21 và 22-3), với hơn 60 hoạt động đa dạng như: các chương trình học thuật, diễn đàn trao đổi và chia sẻ về truyền cảm hứng đọc sách, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe tâm thần, quản lý tài chính và trang bị kỹ năng thực hành xã hội; giải thể thao điện tử sinh viên lần thứ XI; cuộc thi bóng bàn, bóng đá, kéo co…
Đồng thời, học sinh, sinh viên sẽ được tham gia vào chuỗi hoạt động với chủ đề “Hoa và rác”, gồm: cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường, workshop chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn và công nghệ xử lý rác thải, hoạt động “Đổi rác lấy cây/hoa”, diễn đàn tiếng nói sinh viên với chủ đề “Ý thức môi trường trong cộng đồng sinh viên: thực trạng và giải pháp”.
Bên cạnh các hoạt động phong trào, ban tổ chức cũng chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên, với tổng giá trị học bổng được trao hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt.
Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM Bùi Huỳnh Kiều My nói, “Chúng tôi kỳ vọng, thông qua các hoạt động học thuật, thể thao và đặc biệt là chuỗi thông điệp về môi trường, sinh viên sẽ có cơ hội khám phá bản thân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”.
