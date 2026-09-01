Sau sách giáo khoa, phụ huynh tiếp tục khổ với vở bài tập

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, phụ huynh vẫn chạy đôn chạy đáo tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tăng nguồn cung SGK nên thị trường bắt đầu hạ nhiệt, song phụ huynh gặp nỗi khổ mới mang tên vở bài tập.

Phụ huynh "rối" với hai phiên bản vở bài tập Toán lớp 3 năm 2025 và năm 2026

Nỗi khổ mang tên “vở bài tập”

Sáng 1-9, chị Quỳnh Mai, phụ huynh có con học lớp 3 một trường tiểu học ở phường Sài Gòn (TPHCM) cho biết, chị mất nhiều ngày tìm mua đủ SGK và vở bài tập cho con trước khai giảng năm học mới.

Tuy nhiên, hôm qua (31-8), giáo viên chủ nhiệm nhắn trên group lớp không sử dụng vở bài tập mà dùng vở thực hành môn Toán. Cô đăng ký mua chung ở trường, phụ huynh không phải mua bên ngoài. Riêng vở bài tập Tiếng Việt và tập viết, phụ huynh chờ thông báo trong những ngày tiếp theo.

Nhiều trường không sử dụng vở bài tập mà dùng vở thực hành môn Toán

“Tôi đã mua vở bài tập chung với SGK, giờ không sử dụng được. Các môn còn lại chưa biết thế nào. Vì sao trường không thông báo sớm cho phụ huynh?”, phụ huynh đặt câu hỏi.

Không chỉ chị Quỳnh Mai, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự hoang mang khi năm học tới đây SGK thống nhất một bộ dùng chung trên cả nước nhưng vở bài tập đi kèm SGK có rất nhiều loại.

Đơn cử, vở bài tập Toán lớp 1 tập 1 có hai phiên bản 2025 và 2026. Trong đó, phiên bản 2026 có giá 25.000 đồng, được nhận diện bằng dòng chữ “Tích hợp phát triển năng lực số”, trong khi phiên bản 2025 có giá 16.000 đồng và không có dòng chữ này.

Điểm khác nhau giữa hai phiên bản là phiên bản năm 2026 tích hợp thêm công nghệ số, mỗi bài học có mã QR dẫn đến hệ thống học liệu số gồm video hướng dẫn, hình ảnh minh họa và trò chơi tương tác. Năm học tới đây, phần lớn các trường sử dụng phiên bản 2026, tuy nhiên vẫn có trường sử dụng phiên bản 2025.

Ngoài 2 phiên bản nói trên, một số trường sử dụng vở thực hành Toán có giá 35.000 đồng, in sẵn đề bài để học sinh làm trực tiếp vào vở.

Phụ huynh mua SGK tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM trong dịp nghỉ lễ

Tương tự, ở môn Tiếng Việt, vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1 phiên bản 2025 có giá 13.000 đồng, phiên bản 2026 (tích hợp phát triển năng lực số) có giá 20.000 đồng, trong khi vở thực hành Tiếng Việt lớp 1 tập 1 có giá 38.000 đồng. Riêng đối với phân môn tập viết, mỗi trường quy định vở tập viết khác nhau.

Ngoài ra, vở bài tập các môn khác như Mỹ thuật, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm đều có hai phiên bản 2025 và 2026, phụ huynh không tìm hiểu kỹ dễ mua nhầm cho con.

Vở bài tập không phải tài liệu bắt buộc

Theo thông báo của NXBGDVN, ngoài các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, vở bài tập được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các đầu sách thuộc danh mục SGK được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) đều có thể tiếp tục sử dụng bình thường trong năm học này.

Tại TPHCM, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc lưu ý, vở bài tập và các loại sách tham khảo không phải tài liệu học tập bắt buộc, trường học không bắt buộc phụ huynh và học sinh phải mua.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định của mỗi trường về vở bài tập khác nhau khiến phụ huynh hoang mang. Việc các trường chậm trễ thông báo khiến nhiều gia đình tốn tiền mua sách nhưng không sử dụng được, gây lãng phí.

THU TÂM