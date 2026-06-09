TPHCM quảng bá văn hóa, di sản, ẩm thực đô thị trên nền tảng số

Chiều 9-6, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam họp triển khai chương trình quảng bá văn hóa, di sản, ẩm thực đô thị trên nhiều nền tảng truyền thông.

Du khách quốc tế chọn mua đồ lưu niệm tại chợ Bến Thành, TPHCM

Bà Phạm Minh Trang, Giám đốc Đối tác chiến lược TikTok Việt Nam, cho biết đơn vị sẽ triển khai chương trình truyền thông số kéo dài 5 năm, nhằm hỗ trợ các địa phương trên cả nước giới thiệu thế mạnh về văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng và chính sách đến người dân.

Tiểu thương chợ An Đông (TPHCM) livestream bán quần áo trên mạng xã hội

Tại TPHCM, chương trình “Chạm di sản” dự kiến được thực hiện tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn thông qua video ngắn, livestream và các hình thức tương tác trực tuyến.

Theo đại diện TikTok Việt Nam, nền tảng này hiện có khoảng 70 triệu người dùng hằng tháng tại Việt Nam. Đây là cơ sở để lan tỏa thông tin, hình ảnh và các giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết thành phố sẽ phối hợp hỗ trợ triển khai chương trình; đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, kết hợp giữa báo chí, truyền thông số và mạng xã hội.

Nội dung quảng bá sẽ xuất phát từ đặc trưng của từng địa phương. Chính quyền cơ sở chủ động đề xuất những giá trị nổi bật cần giới thiệu, từ con người, di tích, văn hóa đến ẩm thực... Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kịch bản phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả truyền thông, thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế địa phương.

THI HỒNG