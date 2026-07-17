Kinh tế

Du lịch

Khai hội Festival Biển Khánh Hòa năm 2026

SGGPO

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, hướng tới quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế biển.

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Tối 17-7, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”.

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà ngoại giao quốc tế và đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 17-7 đến ngày 19-7, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc tại Quảng trường 2 tháng 4, cùng nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

IMG_3943.JPG
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG
IMG_3994.JPG
Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Điểm nhấn của chương trình gồm lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa - ẩm thực yến sào Khánh Hòa, chương trình “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè”, lễ hội Áo dài Việt Nam, tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, lễ hội trái cây Lâm Sơn, triển lãm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, biểu diễn nghệ thuật đường phố và nhiều giải thể thao.

IMG_3963.JPG
Các đại biểu cùng hàng ngàn người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Sự kiện được kỳ vọng thu hút 600.000-800.000 lượt khách đến Nha Trang - Khánh Hòa.

IMG_3970.JPG
Tái hiện lễ cầu ngư của ngư dân miền biển trên sân khấu. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững đất nước.

Khánh Hòa hội tụ nhiều lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao và cửa ngõ giao lưu quốc tế của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhất là các tỉnh ven biển, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo tồn hệ sinh thái biển và xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

IMG_3998.JPG
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Khánh Hòa tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế biển, du lịch biển chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Festival biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giàu bản sắc, từng bước nâng tầm thành sự kiện có uy tín trong khu vực, hướng tới tầm vóc quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch biển Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Khánh Hòa Fesstival Biển Khánh Hòa Du lịch Kinh tế biển

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn