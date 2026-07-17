Khai hội Festival Biển Khánh Hòa năm 2026

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, hướng tới quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế biển.

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Tối 17-7, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”.

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà ngoại giao quốc tế và đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 17-7 đến ngày 19-7, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc tại Quảng trường 2 tháng 4, cùng nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Điểm nhấn của chương trình gồm lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa - ẩm thực yến sào Khánh Hòa, chương trình “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè”, lễ hội Áo dài Việt Nam, tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, lễ hội trái cây Lâm Sơn, triển lãm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, biểu diễn nghệ thuật đường phố và nhiều giải thể thao.

Các đại biểu cùng hàng ngàn người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Sự kiện được kỳ vọng thu hút 600.000-800.000 lượt khách đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Tái hiện lễ cầu ngư của ngư dân miền biển trên sân khấu. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững đất nước.

Khánh Hòa hội tụ nhiều lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao và cửa ngõ giao lưu quốc tế của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhất là các tỉnh ven biển, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo tồn hệ sinh thái biển và xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Khánh Hòa tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế biển, du lịch biển chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Festival biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giàu bản sắc, từng bước nâng tầm thành sự kiện có uy tín trong khu vực, hướng tới tầm vóc quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch biển Việt Nam trong giai đoạn mới.

TIẾN THẮNG