Lâm Đồng tổ chức chương trình âm nhạc đường phố định kỳ quanh hồ Xuân Hương

Chiều 16-7, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành đề án tổ chức hoạt động âm nhạc đường phố khu vực xung quanh hồ Xuân Hương.

Diễu hành nghệ thuật tại các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương cuối năm 2025

Theo đề án, vào chiều thứ 7 hàng tuần, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoạt động âm nhạc đường phố tại khu vực quanh hồ Xuân Hương.

Riêng chiều thứ 7 của tuần cuối cùng mỗi tháng, hoạt động được mở rộng quy mô, kết hợp biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho người dân, du khách.

Các chương trình biểu diễn tập trung nhiều thể loại âm nhạc như acoustic, nhạc trẻ, pop, rock, ballad, hòa tấu nhạc cụ, dân ca, nhạc truyền thống, nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, jazz và các hình thức nghệ thuật đường phố hiện đại khác.

Người dân và du khách hào hứng với những hoạt động ca nhạc trên đường Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương

Chương trình huy động sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc, câu lạc bộ văn hóa, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục tại khu vực Đà Lạt...

Hoạt động góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO” của Đà Lạt, sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc vào tháng 10-2023.

Trước đó, năm 2024, khu vực ven hồ Xuân Hương được thí điểm tuyến phố đi bộ từ 18 giờ đến 22 giờ thứ 6, 7 và chủ nhật hàng tuần. Sau hơn 1 năm, tuyến phố đi bộ dừng vận hành do ít du khách.

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