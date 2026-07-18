Xã Phước Hải ra mắt mô hình du lịch cộng đồng vườn nhãn

Hội Nông dân xã Phước Hải (TPHCM) vừa ra mắt mô hình “Sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng vườn nhãn”, mở ra hướng khai thác mới cho nông sản địa phương.

Mô hình có sự tham gia của 14 hội viên thuộc Chi hội Nông dân ấp An Hòa hướng đến kết hợp sản xuất nông nghiệp an toàn với phát triển du lịch cộng đồng.

Du khách check-in tại vườn nhãn. Ảnh: CHECKIN VŨNG TÀU

Bên cạnh việc duy trì sản xuất theo hướng VietGAP và từng bước áp dụng quy trình hữu cơ, các thành viên là chủ các vườn nhãn còn đưa vào mô hình trải nghiệm, như: mở cửa cho du khách tham quan, chụp ảnh, tự tay thu hoạch, thưởng thức nhãn đặc sản tại vườn, kể cả cắm trại và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương.

Du khách sau khi tham quan chọn mua nhãn tại một nhà vườn. Ảnh: QUANG VŨ

Để tạo dựng niềm tin với du khách, Ban Điều hành cam kết thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, ghi chép đầy đủ nhật ký chăm sóc cây trồng, công khai việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mặt khác, các chủ vườn đầu tư thêm các hạng mục, như: khu nghỉ chân, nhà vệ sinh đạt chuẩn, dụng cụ sơ cứu, thiết bị bảo hộ khi hái nhãn cùng hệ thống bảng hướng dẫn, nội quy.

Thu hoạch nhãn tại vườn và cân cho khách. Ảnh: THÙY LINH - MINH TÀI

Việc đưa mô hình vào hoạt động được kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển du lịch nông nghiệp tại xã Phước Hải, góp phần nâng tầm giá trị vườn nhãn từ sản phẩm nông nghiệp đơn thuần thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn. Đây cũng là hướng đi giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh vùng quê, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.

QUANG VŨ