TPHCM ra mắt điểm bán thịt heo "Tick xanh trách nhiệm"

Sáng 9-6, tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, TPHCM) ra mắt hai điểm bán thịt heo theo mô hình “Tick xanh trách nhiệm” đầu tiên tại hệ thống chợ truyền thống.

Người tiêu dùng mua thịt heo "tick xanh trách nhiệm" tại chợ Tân Mỹ, sáng 9-6

Ngay trong ngày đầu hoạt động, hai sạp thịt heo được thiết kế hiện đại, đồng bộ nhận diện đã thu hút đông người dân đến mua sắm.

Đây là những điểm bán đầu tiên đưa sản phẩm đạt chuẩn "Tick xanh trách nhiệm" đến chợ truyền thống, góp phần mở rộng kênh tiếp cận thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

"Chúng tôi dễ dàng nhận diện sản phẩm đạt chuẩn thông qua hệ thống biển hiệu và tem Tick xanh trách nhiệm. Về lâu dài, tôi sẽ lựa các điểm này để mua thịt", bà Minh Lan, 67 tuổi, ngụ tại phường Tân Mỹ chia sẻ.

Một trong hai điểm bán thịt heo tại chợ Tân Mỹ được ra mắt sáng 9-6

Chủ sạp thịt heo Ngọc Yến cho hay, quy trình quản lý minh bạch, bài bản giúp người kinh doanh yên tâm bán hàng, tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng.

Tick xanh trách nhiệm là chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa do TPHCM phát động, dựa trên sự tham gia tự nguyện của nhà cung cấp và nhà phân phối nhằm tăng cường giám sát chất lượng, ngăn chặn hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, dấu hiệu "Tick xanh trách nhiệm" là cam kết về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Việc thí điểm tại chợ Tân Mỹ sẽ là cơ sở để thành phố đánh giá, hoàn thiện mô hình trước khi nghiên cứu nhân rộng đến hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn.

THI HỒNG