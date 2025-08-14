TPHCM: Cấp THCS dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026

Một giờ học của học sinh Trường Tiểu học Trương Quyền (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) trong năm học 2024-2025

Theo đó, đối với các trường THPT trực thuộc, tổng nhu cầu tuyển dụng là 671 giáo viên. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây) cần tuyển 460 giáo viên, khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) tuyển 157 giáo viên và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) tuyển 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, tổng nhu cầu cần tuyển dụng là 5.726 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non cần tuyển 615 giáo viên, tiểu học 2.040 người, THCS 3.071 người. Cụ thể, khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên; khu vực 2 tuyển 1.990 giáo viên và khu vực 3 tuyển 647 giáo viên.

Ứng viên tham gia dự tuyển giáo viên phải đáp ứng các điều kiện: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí vị trí việc làm dự tuyển; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Trong quá trình tuyển dụng, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ áp dụng ưu tiên đối với các trường hợp: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân.

Từ ngày 14-8 đến ngày 12-9, ứng viên tham gia tuyển dụng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://tuyendung.hcm.edu.vn, sau đó nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính đến trụ sở của Sở GD-ĐT TPHCM và văn phòng ở khu vực 2, khu vực 3.

Quy trình tuyển dụng gồm 2 vòng: Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thi thực hành với nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi: tối đa 30 phút/thí sinh (bao gồm không quá 15 phút chuẩn bị).

THU TÂM