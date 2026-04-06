TPHCM rà soát nhu cầu sử dụng quỹ nhà đất tái định cư

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi đến các UBND phường, xã và một số đơn vị liên quan về việc rà soát nhu cầu sử dụng quỹ nhà, đất ở phục vụ tái định cư đã phân bổ cho các dự án trọng điểm trên địa bàn TPHCM.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa nhìn từ trên cao, khu vực đang được TPHCM triển khai dự án khu đô thị mới sau nhiều năm quy hoạch treo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Sở Xây dựng, trong bối cảnh nguồn lực nhà, đất ở phục vụ tái định cư có hạn, các cơ quan địa phương cần cố gắng sâu sát vào thực tế nhu cầu của người dân thuộc diện tái định cư. Từ đó, địa phương khi đăng ký sử dụng nguồn nhà, đất ở tái định cư cần đảm bảo tính khả thi, đúng đối tượng và đúng với nhu cầu thực tế; hạn chế xảy ra tình trạng đăng ký nhưng quá lâu không sử dụng, dẫn đến quỹ nhà, đất ở bị bỏ trống kéo dài, gây xuống cấp và lãng phí tài sản công.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu UBND 90 phường, xã trên địa bàn TPHCM trước sáp nhập (không bao gồm 12 phường trên địa bàn TP Thủ Đức trước đây) phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phường, xã có thực hiện dự án đầu tư công rà soát thật kỹ lại nhu cầu tái định cư trên địa bàn đã được phân bổ. Trường hợp dự án nào đã được phân bổ nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc bố trí quá chậm thì đề xuất hoàn trả lại cho thành phố. Sở Xây dựng sẽ rà soát, tham mưu UBND TPHCM xem xét cân đối, điều chuyển, phân bổ cho các dự án khác có nhu cầu; tránh để tình trạng dự án cần gấp thì không có quỹ nhà bố trí.

Việc sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất tái định cư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo an sinh xã hội. Trường hợp UBND các phường, xã không rà soát kỹ nhu cầu tái định cư; không đề xuất hoàn trả nhưng sử dụng không hiệu quả quỹ nhà, đất ở đã được phân bổ, dẫn đến tình trạng để trống kéo dài, xuống cấp sẽ phải chịu trách nhiệm.

THANH HIỀN