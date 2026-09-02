Văn hóa

TPHCM: Rực rỡ pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

SGGPO

Tối 2-9, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

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Pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dịp lễ năm nay, TPHCM triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài đến hết ngày 5-9.

Ngay từ đầu giờ chiều 2-9, các khu vực trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng đã thu hút đông người dân, du khách đến vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và chờ xem pháo hoa.

Thời tiết TPHCM tối 2-9 khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách vui chơi và chờ đón màn pháo hoa.

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Đông đảo người dân tập trung xem pháo hoa tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Clip đông đảo người dân chờ xem pháo hoa tại khu vực trung tâm TPHCM. HOÀNG TRIỀU thực hiện

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm. Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

4 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp, gồm: Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

Clip pháo hoa tại Công viên Quảng trường Bà Rịa

Đúng 21 giờ, tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, những loạt pháo hoa đầu tiên bừng sáng. Đây là khu vực có quy mô nhất với 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 40 giàn hỏa thuật và 500 ống tạo hiệu ứng.

Điểm nhấn của màn trình diễn pháo hoa năm nay là hiệu ứng tạo hình cây tre. Hình ảnh này xuất hiện trong những phút đầu và được lặp lại ở phần kết màn.

Việc tổ chức các đêm pháo hoa góp phần tạo không khí vui tươi, sôi động trong kỳ nghỉ lễ cho người dân, đồng thời mang đến những trải nghiệm đáng nhớ với du khách trong và ngoài nước khi đến TPHCM những ngày này.

>> Ngắm chùm ảnh màn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU - HOÀNG HÙNG

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Người dân hân hoan mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
TIỂU TÂN - HOÀNG TRIỀU

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TPHCM TPHCM bắn pháo hoa 2-9 pháo hoa 2-9 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công Quốc khánh 2-9

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