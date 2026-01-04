Sức sống cơ sở

Đô thị - Môi trường

Không gian vườn hoa xuân bên ga Ba Son thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, vui xuân

TPHCM: Rực rỡ vườn hoa xuân bên ga Ba Son

SGGPO

Những ngày đầu năm 2026, vườn hoa xuân vừa được hoàn thiện bên khu vực ga Ba Son nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân giữa không gian đô thị hiện đại của TPHCM.

Khu vực ven ga Ba Son trở nên rộn ràng khi vườn hoa xuân được đưa vào phục vụ người dân. Không gian được thiết kế mở, kết hợp hài hòa giữa các tiểu cảnh mang chất liệu truyền thống như tre, nứa, rơm khô, nón lá với những luống hoa rực rỡ sắc màu, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện giữa lòng đô thị.

15124.jpg
Không gian vườn hoa xuân bên ga Ba Son thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, vui xuân.

Dọc theo các lối đi phủ rơm, người dân thong thả dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm bên gia đình, bạn bè. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui đón năm mới, trong khi người lớn tuổi chọn những băng ghế nghỉ chân để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm. Những tà áo dài truyền thống nổi bật giữa sắc hoa xuân, phía sau là các tòa cao ốc và hạ tầng hiện đại, tạo nên sự giao thoa sinh động giữa nét xưa và nhịp sống mới của Thành phố.

15116.jpg
Các luống hoa cúc, đồng tiền, trạng nguyên được bố trí xen kẽ vật liệu tre, nứa, tạo không gian xuân mộc mạc giữa trung tâm TPHCM

Không chỉ là điểm chụp ảnh, vườn hoa xuân bên ga Ba Son còn mang ý nghĩa của một không gian công cộng xanh, nơi người dân dễ dàng tiếp cận, tận hưởng cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng. Việc bố trí vườn hoa ngay khu vực nhà ga metro, ven sông Sài Gòn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm đô thị, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình của TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

15121.jpg
Sắc hoa xuân nổi bật bên các tuyến giao thông và công trình hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị đầu năm

Trong nắng sớm đầu năm, sắc hoa xuân bên ga Ba Son không chỉ báo hiệu một mùa Tết đang đến gần, mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, mang lại không khí tươi mới, ấm áp cho khu vực trung tâm Thành phố.

15117.jpg
Em bé trong trang phục ngày Tết được người thân chụp ảnh lưu niệm giữa thảm hoa xuân bên khu vực ga Ba Son.
15110.jpg
Thiếu nữ trong tà áo dài tạo dáng giữa vườn hoa
15118.jpg
Các luống hoa cúc, đồng tiền, trạng nguyên được bố trí xen kẽ vật liệu tre, nứa, tạo không gian xuân mộc mạc giữa trung tâm TPHCM
15120.jpg
Người dân chụp ảnh lưu niệm bên ghế nghỉ và tiểu cảnh hoa xuân trong những ngày đầu năm mới
15122.jpg
Gia đình diện áo dài truyền thống ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa sắc hoa rực rỡ
15113.jpg
Công nhân chăm sóc, tưới nước các luống hoa nhằm đảm bảo cảnh quan phục vụ người dân tham quan
15114.jpg
Nhóm bạn trẻ diện áo dài truyền thống ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa sắc hoa rực rỡ
15112.jpg
Thiếu nữ trong tà áo dài tạo dáng giữa vườn hoa
HOÀNG HÙNG

Từ khóa

vườn hoa xuân ga Ba Son TPHCM không gian công cộng người dân vui xuân check-in đầu năm hoa Tết đô thị hiện đại metro TPHCM cảnh quan đô thị văn hóa truyền thống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn