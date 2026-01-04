TPHCM: Rực rỡ vườn hoa xuân bên ga Ba Son

Những ngày đầu năm 2026, vườn hoa xuân vừa được hoàn thiện bên khu vực ga Ba Son nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân giữa không gian đô thị hiện đại của TPHCM.

Khu vực ven ga Ba Son trở nên rộn ràng khi vườn hoa xuân được đưa vào phục vụ người dân. Không gian được thiết kế mở, kết hợp hài hòa giữa các tiểu cảnh mang chất liệu truyền thống như tre, nứa, rơm khô, nón lá với những luống hoa rực rỡ sắc màu, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện giữa lòng đô thị.

Không gian vườn hoa xuân bên ga Ba Son thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, vui xuân.

Dọc theo các lối đi phủ rơm, người dân thong thả dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm bên gia đình, bạn bè. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui đón năm mới, trong khi người lớn tuổi chọn những băng ghế nghỉ chân để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm. Những tà áo dài truyền thống nổi bật giữa sắc hoa xuân, phía sau là các tòa cao ốc và hạ tầng hiện đại, tạo nên sự giao thoa sinh động giữa nét xưa và nhịp sống mới của Thành phố.

Các luống hoa cúc, đồng tiền, trạng nguyên được bố trí xen kẽ vật liệu tre, nứa, tạo không gian xuân mộc mạc giữa trung tâm TPHCM

Không chỉ là điểm chụp ảnh, vườn hoa xuân bên ga Ba Son còn mang ý nghĩa của một không gian công cộng xanh, nơi người dân dễ dàng tiếp cận, tận hưởng cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng. Việc bố trí vườn hoa ngay khu vực nhà ga metro, ven sông Sài Gòn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm đô thị, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình của TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Sắc hoa xuân nổi bật bên các tuyến giao thông và công trình hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị đầu năm

Trong nắng sớm đầu năm, sắc hoa xuân bên ga Ba Son không chỉ báo hiệu một mùa Tết đang đến gần, mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, mang lại không khí tươi mới, ấm áp cho khu vực trung tâm Thành phố.

Em bé trong trang phục ngày Tết được người thân chụp ảnh lưu niệm giữa thảm hoa xuân bên khu vực ga Ba Son.

Thiếu nữ trong tà áo dài tạo dáng giữa vườn hoa

Người dân chụp ảnh lưu niệm bên ghế nghỉ và tiểu cảnh hoa xuân trong những ngày đầu năm mới

Gia đình diện áo dài truyền thống ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa sắc hoa rực rỡ

Công nhân chăm sóc, tưới nước các luống hoa nhằm đảm bảo cảnh quan phục vụ người dân tham quan

Nhóm bạn trẻ diện áo dài truyền thống ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa sắc hoa rực rỡ

