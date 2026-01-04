TPHCM: Rực rỡ vườn hoa xuân bên ga Ba Son

Khu vực ven ga Ba Son trở nên rộn ràng khi vườn hoa xuân được đưa vào phục vụ người dân. Không gian được thiết kế mở, kết hợp hài hòa giữa các tiểu cảnh mang chất liệu truyền thống như tre, nứa, rơm khô, nón lá với những luống hoa rực rỡ sắc màu, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện giữa lòng đô thị.
Dọc theo các lối đi phủ rơm, người dân thong thả dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm bên gia đình, bạn bè. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui đón năm mới, trong khi người lớn tuổi chọn những băng ghế nghỉ chân để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm. Những tà áo dài truyền thống nổi bật giữa sắc hoa xuân, phía sau là các tòa cao ốc và hạ tầng hiện đại, tạo nên sự giao thoa sinh động giữa nét xưa và nhịp sống mới của Thành phố.
Không chỉ là điểm chụp ảnh, vườn hoa xuân bên ga Ba Son còn mang ý nghĩa của một không gian công cộng xanh, nơi người dân dễ dàng tiếp cận, tận hưởng cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng. Việc bố trí vườn hoa ngay khu vực nhà ga metro, ven sông Sài Gòn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm đô thị, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình của TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Trong nắng sớm đầu năm, sắc hoa xuân bên ga Ba Son không chỉ báo hiệu một mùa Tết đang đến gần, mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, mang lại không khí tươi mới, ấm áp cho khu vực trung tâm Thành phố.