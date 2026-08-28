TPHCM: Sách giáo khoa bán "xuyên lễ" phục vụ nhu cầu của phụ huynh

Tối 28-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM cho biết sách giáo khoa (SGK) sẽ được bán "xuyên lễ" phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh.

Phụ huynh mua SGK vào chiều 28-8 tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (phường Chợ Quán, TPHCM)

Tất cả các ngày nghỉ lễ, trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (số 231 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TPHCM) sẽ mở cửa bán SGK từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30 mỗi ngày, phục vụ nhu cầu mua sắm "xuyên lễ" của phụ huynh.

Tính đến chiều 28-8, nguồn hàng SGK rất dồi dào, có đầy đủ sách ở tất cả môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh có thể mua cả bộ SGK hoặc mua lẻ từng môn học.

Nguồn hàng SGK tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM vào chiều 28-8

Thống kê vào cuối ngày 28-8 cho thấy, có 1.500 lượt khách mua SGK trong ngày hôm nay. Trước đó, ngày 27-8 có 1.900 lượt khách với 50.499 bản sách được bán ra. Ngày 26-8 có 3.000 lượt khách với 68.800 bản sách được bán ra. Riêng ba ngày 23, 24 và 25-8, lượt khách dao động từ 2.900-3.400 người với tổng cộng 215.842 bản sách được bán ra.

Ghi nhận tình hình mua sách vào chiều 28-8 cho thấy, không còn tình trạng phụ huynh xếp hàng dài từ cổng vô đến quầy thu ngân chờ mua SGK. Theo lý giải của đơn vị cung ứng, do một số gia đình bắt đầu rời TPHCM về quê nghỉ lễ, đồng thời phụ huynh không còn tâm lý lo lắng sau khi Sở GD-ĐT TPHCM có công văn đề nghị trường học hỗ trợ cung ứng SGK cho học sinh vào hôm 26-8.

Phụ huynh xếp hàng mua SGK tại NXBGDVN tại TPHCM vào 16 giờ chiều ngày 28-8

Theo đơn vị cung ứng SGK, các đơn đặt hàng SGK trước ngày 1-8 đã được cung ứng đầy đủ trong tháng 8. Đối với các đơn đặt hàng bổ sung sẽ được cung ứng từ nay đến khai giảng năm học mới.

Một phụ huynh vừa mua xong bộ SGK cho con tại NXBGDVN tại TPHCM vào chiều 28-8

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm SGK của phụ huynh học sinh, từ nay đến ngày 5-9, NXBGDVN tiếp tục phát hành bổ sung ra thị trường 10 triệu bản SGK theo nhu cầu đăng ký bổ sung của các nhà trường.

THU TÂM