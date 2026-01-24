TPHCM sẵn sàng thí điểm, tiên phong đưa các quyết sách của Đảng vào cuộc sống

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc chiều 23-1. Chia sẻ với Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc biến các chỉ tiêu, quyết sách của Đảng thành những kết quả cụ thể, đo đếm được; qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Biến chỉ tiêu thành kết quả thực chất

PHÓNG VIÊN: Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, đồng chí đánh giá vai trò, sứ mệnh tiên phong của TPHCM được xác định như thế nào?

Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước - TPHCM nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh tiên phong của mình. Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tàu tăng trưởng; trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, thành phố xác định rõ: TPHCM không chỉ phát triển cho riêng mình, mà phải đi trước, làm trước, tạo động lực lan tỏa cho vùng và cho cả nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định mục tiêu xuyên suốt: TPHCM tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thành phố hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu thế giới, có thu nhập cao. Đây là mục tiêu lớn, có khát vọng, đồng thời hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược được hoạch định trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Sứ mệnh tiên phong của TPHCM trước hết thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám thí điểm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố xác định phải là nơi cụ thể hóa sớm, hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương; là “phòng thí nghiệm thực tiễn” cho những mô hình mới về thể chế, quản trị, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị thông minh. Từ thực tiễn thành phố, những mô hình hiệu quả sẽ được tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Từ góc độ điều hành, đâu là những đột phá trọng tâm mà TPHCM ưu tiên để bảo đảm các mục tiêu phát triển được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể, thưa đồng chí?

Thành phố đã xác định rõ định hướng tái cấu trúc nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Song song đó, hạ tầng được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược, với tư duy kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - siêu kết nối, coi hạ tầng không chỉ là điều kiện, mà là động lực dẫn dắt phát triển. Tất cả được đặt trong tổng thể định hướng phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực”.

Để biến các chỉ tiêu đó thành kết quả thực chất, thành phố chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro và phục vụ. Mỗi chỉ tiêu đều phải được lượng hóa thành chương trình hành động, kế hoạch, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, địa phương và đặc biệt là người đứng đầu. Những lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đầu tư công, phát triển hạ tầng sẽ được theo dõi thường xuyên bằng dữ liệu số, công khai, minh bạch.

Song song đó, thành phố kiên quyết tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm về thể chế, thủ tục, đất đai, đầu tư - coi đây là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững hơn. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, mở rộng không gian chủ động cho cơ sở nhưng gắn chặt với trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Để chuyển tinh thần quyết liệt thành kết quả cụ thể, thành phố sẽ ưu tiên những trụ cột chiến lược nào trong điều hành và triển khai, thưa đồng chí?

Thành phố đã xác định chủ đề năm 2026 là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Chủ đề này thể hiện quyết tâm thay đổi tư duy, đổi mới mô hình, khơi dậy mọi tiềm năng và xây dựng bộ máy hành chính phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn, vì người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất - rõ nét - đo lường được trong phương thức quản trị, phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ xã hội. Định hướng lớn nhất là tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã trao, coi đây là đòn bẩy chiến lược quan trọng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.

Thành phố sẽ tập trung cao độ cho đầu tư hạ tầng, nhất là các công trình giao thông chiến lược, chỉnh trang đô thị, hạ tầng số, hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh. Ngay từ cuối năm 2025, TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng các dự án trọng điểm; để năm 2026, TPHCM sẽ bước vào giai đoạn tôi gọi là “đại công trường”. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược sẽ được triển khai đồng loạt như: đường ven biển TPHCM - Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, quốc lộ 1A, đường Võ Văn Kiệt nối dài, quốc lộ 22, quốc lộ 13, các tuyến đường sắt đô thị (đặc biệt ưu tiên kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành, Bàu Bàng - Cái Mép), đường Vành đai 2, 3, 4 cùng các dự án quy mô lớn như Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Tài chính quốc tế, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, khu liên hợp Rạch Chiếc... Song song đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội.

"Với quyết tâm chính trị cao nhất của hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, tôi tin tưởng thành phố sẽ viết tiếp những trang mới cho sự phát triển bền vững - Thành phố vì cả nước, cùng cả nước, một thành phố đáng sống, giàu khát vọng vươn lên, đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc". Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Với tinh thần “đã có cơ chế thì phải hành động”, đồng chí chia sẻ những yêu cầu then chốt trong tổ chức thực hiện để chính sách phát huy hiệu quả thực chất?

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15), Nghị quyết số 188/2025/QH15, Nghị quyết số 222/2025/QH15 cùng việc Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM chính thức đi vào hoạt động đã tạo cho thành phố một khung thể chế linh hoạt, đột phá hơn bao giờ hết. Đây là những “đòn bẩy” quan trọng để khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Vấn đề còn lại và cũng là vấn đề quyết định là kỷ luật thực thi và tinh thần trách nhiệm. Thành phố xác định nguyên tắc xuyên suốt: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Mỗi sở, ngành, địa phương phải chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, không chờ đợi, không đùn đẩy, không né tránh. Khi đã thống nhất mục tiêu và phương án thì phải hành động nhanh, làm đến nơi đến chốn, không để cơ hội trôi qua vì sự chậm trễ trong thực thi.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ. Qua đó, tiến độ công việc sẽ được đẩy nhanh, chất lượng điều hành được nâng lên và người dân, doanh nghiệp sẽ trực tiếp thụ hưởng những thành quả của sự phát triển.

Tại Đại hội XIV, thông điệp hành động mà lãnh đạo thành phố muốn khẳng định về vai trò tiên phong của TPHCM trong hiện thực hóa các quyết sách của Đảng là gì, thưa đồng chí?

TPHCM cùng cả nước đang đứng trước những thời cơ lớn, nhưng cũng đối mặt với những thách thức chưa từng có. Trách nhiệm của thành phố là đi trước một bước, làm quyết liệt hơn một nhịp, đưa các quyết sách của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất; biến thách thức thành động lực, biến tiềm năng thành thành quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Hơn lúc nào hết, thành phố nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao mà Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tin tưởng giao phó. Với truyền thống đoàn kết, tiên phong, năng động sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác, tôi tin tưởng rằng TPHCM sẽ tiếp tục viết tiếp những trang phát triển mới bằng ý chí của cả hệ thống chính trị, bằng trí tuệ và khát vọng vươn lên của hơn 14 triệu người dân thành phố.

Lãnh đạo TPHCM cam kết hành động quyết liệt - hiệu quả - đúng trách nhiệm; không né tránh, không trì hoãn; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, tinh thần cống hiến; để mỗi hành động, mỗi kết quả công việc trở thành lời cam kết sống động với nhân dân, góp phần giữ vững vai trò đầu tàu của TPHCM, đóng góp xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của nhân dân.

NGÔ BÌNH thực hiện