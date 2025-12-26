TPHCM tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Ngày 26-12, Tổ kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn TPHCM do Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM làm Tổ trưởng, đã làm việc với UBND các phường Vũng Tàu và Phước Thắng (TPHCM) về công tác quản lý các tàu cá không đủ điều kiện.

Đại tá Trần Ngọc Tăng phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý các tàu cá không đủ điều kiện đang nằm ngoài tỉnh. Cụ thể, một số tàu cá chưa đủ điều kiện đã được bán bằng hợp đồng mua bán, ủy quyền ra khỏi địa bàn nhưng chưa sang tên, đổi chủ do vướng quy định đặc thù của tỉnh, thành phố không cho phép nhập tàu lưới kéo. Ngoài ra, nhiều tàu cá thường xuyên đậu bờ, sửa chữa ngoài địa bàn nên khó kiểm soát.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu báo cáo về quản lý tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn

Đối với các tàu cá không xác định được vị trí, không thể liên hệ với chủ tàu, UBND phường Vũng Tàu kiến nghị sớm cập nhật và ban hành thông báo mất tích; đối với tàu không còn tồn tại thì thực hiện xóa đăng ký. Đồng thời, địa phương đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư kịp thời cập nhật các tàu cá đã gia hạn đầy đủ thủ tục như đăng kiểm, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm lên hệ thống quản lý tàu cá, qua đó đưa ra khỏi danh sách tàu cá không đủ điều kiện. Hiện phường Vũng Tàu có 41/642 tàu cá không đủ điều kiện, trong đó có 3 tàu đã bán ra ngoài tỉnh.

Đại diện lực lượng Biên phòng báo cáo về công tác phối hợp quản lý

Còn đại diện UBND phường Phước Thắng cho biết hiện có 22/131 tàu cá không đủ điều kiện đang đậu bờ, trong đó 3 tàu đậu bờ ngoài tỉnh. Các tàu cá này đều được quản lý chặt chẽ, có hình ảnh, tọa độ và được cập nhật thông tin hàng ngày.

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi phương án xử lý cụ thể từng trường hợp, Đại tá Trần Ngọc Tăng đánh giá công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện tại hai phường Vũng Tàu và Phước Thắng được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, đối với các tàu cá đang nằm ngoài tỉnh, Đại tá Trần Ngọc Tăng chỉ đạo chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng chủ động liên hệ với đồn Biên phòng các tỉnh bạn để thiết lập cơ chế phối hợp quản lý.

Tổ công tác yêu cầu bộ phận chuyên môn xác định vị trí cụ thể từng tàu cá. Khi có địa chỉ chính xác, phải thông tin ngay cho Chi cục Thủy sản và lực lượng Biên phòng để đề nghị Biên phòng địa phương hỗ trợ. Sau đó, đoàn công tác sẽ trực tiếp xuống làm việc, lập biên bản bàn giao và đề nghị địa phương sở tại tiếp tục theo dõi, quản lý.

Một tàu cá của ngư dân ở phường Vũng Tàu không đủ điều kiện vương khơi, đang đậu bờ

Đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện đang neo đậu tại địa phương, Đại tá Trần Ngọc Tăng yêu cầu tiếp tục theo dõi, nhắc nhở chủ tàu hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Các địa phương cần thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng Biên phòng để quản lý chặt chẽ.

Theo Tổ kiểm tra, các tàu cá hiện chưa quản lý được chủ yếu là những tàu đang nằm ngoài tỉnh. Mặc dù đã có hình ảnh và tọa độ, việc quản lý hiệu quả vẫn rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương nơi tàu neo đậu, cùng sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng các tỉnh và các văn phòng đại diện tại địa phương.

THÀNH HUY