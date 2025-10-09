TPHCM tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị

Sở Xây dựng là cơ quan chủ quản, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, điều phối, phân công nhiệm vụ và đánh giá cán bộ hàng năm.

Chiều 9-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố.

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương xác định rõ yêu cầu, phương án bố trí, sắp xếp lực lượng phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Đồng thời, Sở này xây dựng quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và đô thị bảo đảm nguyên tắc: Sở Xây dựng là cơ quan chủ quản, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, điều phối, phân công nhiệm vụ và đánh giá cán bộ hàng năm.

Thời hạn hoàn thành nội dung chỉ đạo này trước ngày 25-10-2025.

Đối với Sở Nội vụ, rà soát, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ lực lượng biệt phái thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị tại cơ sở; đồng thời, đề xuất việc kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản và Tổ dân cư tại một số khu vực, bảo đảm phù hợp chủ trương chung của Trung ương và tình hình thực tế tại TPHCM.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng tiếp nhận, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện làm việc cho lực lượng biệt phái; đồng thời, thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ biệt phái theo đúng quy chế.

Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TPHCM về tình hình quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn.

QUỐC HÙNG