UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể về quản lý trật tự đô thị, nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp với nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tại cấp xã.

TPHCM tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 19-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về quản lý trật tự đô thị, bao gồm vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường… nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp với nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tại cấp xã.

Đồng thời, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp UBND xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan khảo sát nhu cầu nhân sự, đề xuất phương án tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM được giao nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý trật tự đô thị ở địa bàn xã, phường, đặc khu; báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9-2025.

Sở Nội vụ TPHCM phối hợp Sở Xây dựng tham mưu phương hướng tiếp tục triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của TPHCM và các quy định của pháp luật.

Chỉ đạo trên nhằm thực hiện các yêu cầu của Thành ủy TPHCM, cũng như kết luận của Thường trực HĐND TPHCM về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

QUỐC HÙNG