Người dân hoan nghênh "quyết định mang tính lịch sử" của TPHCM

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, người dân TPHCM đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao "quyết định mang tính lịch sử" của thành phố về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa thành không gian công cộng, thay vì phát triển dự án nhà ở thương mại.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trình bày thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về một số nội dung tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND TPHCM.

Theo đó, năm 2025, trước tình hình mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, hệ thống MTTQ TPHCM đã kịp thời phát động đợt vận động cứu trợ khẩn cấp, huy động hàng ngàn tấn hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ.

Đặc biệt, trong cuối tháng 11-2025, đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung, MTTQ TPHCM đã kịp thời huy động và tiếp nhận mọi nguồn lực hỗ trợ, góp phần động viên và giảm bớt khó khăn cho đồng bào, nhất là tại tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Hành động này đã làm tỏa sáng tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, như việc ổn định hoạt động sau hơn 5 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dân đặc biệt hoan nghênh và đánh giá rất cao "quyết định mang tính lịch sử" của Thành ủy TPHCM về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa thành không gian công cộng.

Cụ thể, quyết định xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng và chuyển đổi khu đất vàng 37.000m2 tại số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, dựng tượng đài tưởng nhớ người dân mất vì Covid-19, thay vì phát triển dự án nhà ở thương mại. Dư luận cho rằng đây là quyết định dũng cảm và rất hợp lòng dân, mở rộng không gian công cộng, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và bền vững.

Bên cạnh đó, người dân gặp khó khăn trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, kể cả khu vực trung tâm; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng gây áp lực lớn cho đời sống của bộ phận người dân có thu nhập thấp, lao động tự do. Tình trạng người lao động mất việc, giảm thu nhập phải tìm đến “tín dụng đen” đang ở mức báo động. Một lực lượng lao động rất lớn như tài xế công nghệ, người giao hàng đang nằm ngoài mạng lưới an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp…

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiến nghị UBND TPHCM siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng mức phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn. Đặc biệt, cần sớm ban hành quy chế quản lý và quy định rõ ràng trách nhiệm của các nền tảng công nghệ đối với quyền lợi (BHXH, BHYT) của người lao động và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các “bếp ăn online”. Đề nghị có chế tài mạnh mẽ, chấm dứt tình trạng sử dụng SIM rác gọi điện thoại lừa đảo.

Đồng thời, đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo quyết liệt việc rà soát toàn bộ tài sản công; sớm có phương án hoán đổi, ưu tiên các trụ sở dôi dư cho phường và mở rộng trường học, tránh lãng phí…

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tại kỳ họp, các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ.

