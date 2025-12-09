Năm 2025: TPHCM gỡ vướng 67 dự án tồn đọng và giải quyết 42/46 kiến nghị doanh nghiệp

Theo UBND TPHCM, năm 2025, thành phố đã tháo gỡ 67/149 dự án vướng mắc tồn đọng chậm đưa vào sử dụng; 39/149 dự án hoàn thành rà soát và 43/149 dự án đang tiếp tục được xử lý.

Một góc TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo UBND TPHCM, thành phố đã gửi Trung ương danh mục 571 công trình, dự án, trong đó 30 công trình, dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 471 dự án thuộc thẩm quyền của thành phố.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ đã nêu kết luận của Thủ tướng đối với 5 công trình, dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 1 công trình, dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành. Với 6 dự án này, thành phố đã đề xuất hướng xử lý (vào tháng 3-2025). Đến nay, thành phố đã giải quyết cơ bản 1 dự án thuộc thẩm quyền cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 1 công trình, dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành.

UBND TPHCM cũng thành lập Tổ công tác chuyên giải quyết các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các dự án nhà ở thương mại.

Tổ công tác tập trung xử lý những hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất bị tồn đọng nhiều năm, đi kèm việc tháo gỡ các dự án “da beo”, hạ tầng dở dang.

Nhiều hồ sơ phức tạp kéo dài đã được rà soát, phân loại và tổ chức đối thoại trực tiếp theo từng dự án, từng doanh nghiệp, phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn. Nhờ đó, thành phố đã tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn để cấp Giấy chứng nhận cho người mua, góp phần ổn định nơi ở, giảm khiếu nại và tạo cơ sở pháp lý thu nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng cho ngân sách.

Tính từ ngày 1-1 đến ngày 1-12, UBND TPHCM đã ban hành 80 quyết định liên quan đến giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn, công nhận quyền sử dụng đất… Thành phố cũng ký 41 hợp đồng thuê đất cho 11 tổ chức và cấp 1.305 giấy chứng nhận cho 100 tổ chức.

Ở nhóm các dự án tồn đọng kéo dài, có 149 khu đất dự án chậm đưa vào sử dụng. - 67/149 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ. - 39/149 đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát, Sở NN-MT tiếp tục theo dõi. - 43/149 dự án đang tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, kéo dài và những vấn đề phát sinh còn gặp nhiều khó khăn do quy định pháp luật đất đai chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Sở NN-MT đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ NN-MT hướng dẫn và tham mưu Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Về giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, quá trình rà soát các kiến nghị từ Hiệp hội Doanh nghiệp TP từ đầu năm đến nay ghi nhận những chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, thành phố đã giải quyết 42/46 kiến nghị, liên quan các lĩnh vực: tiếp cận vốn, tín dụng; hỗ trợ phát triển kinh doanh; chính sách thuế, phí, bảo hiểm xã hội; hạ tầng giao thông, đất đai, quy hoạch; tinh gọn bộ máy, thực thi Nghị quyết 98/2023; cải cách thủ tục hành chính; xúc tiến thương mại, đầu tư và chuyển đổi số.

Đối với vướng mắc trong công tác đấu giá 3.790 căn hộ thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh, UBND TPHCM đã giao Sở NN-MT thực hiện. Sở NN-MT đã kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính và Sở Xây dựng tham mưu trình HĐND TPHCM phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá đối với toàn bộ 3.790 căn hộ trên.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH