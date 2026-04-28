Đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), tính đến 8 giờ ngày 28-4, trên Hệ thống quản lý thi, đã có 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Trong số 1.017.482 thí sinh đã đăng ký, có 969.141 thí sinh lớp 12 (chiếm 95,25%); 48.341 thí sinh tự do (chiếm 4,75%).

Cả nước có 6.331 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ.

Hầu hết thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, chỉ 1,29% thí sinh đăng ký trực tiếp.

Theo quy định, học sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17 giờ ngày 5-5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh chỉ đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Tin liên quan Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Chọn môn thi phù hợp năng lực và định hướng nghề nghiệp

LÂM NGUYÊN