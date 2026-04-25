Bảo đảm đủ sách giáo khoa trong năm học 2026-2027

Sáng 25-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ GD-ĐT về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, một trong những nhiệm vụ mà ngành đang tập trung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển các ngành trọng điểm, công nghệ cao với 102 ngành đào tạo công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt và 92 chương trình đào tạo tài năng.

Ngành giáo dục tích cực thực hiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; ưu tiên tập trung xây dựng 229 trường phổ thông liên cấp nội trú ở các xã biên giới; hoàn thiện chính sách đặc thù và bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vai trò rất quan trọng của ngành GD-ĐT với các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp còn chậm; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương; chất lượng GD-ĐT có lĩnh vực, có nơi còn hạn chế; vẫn còn tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; chất lượng bộ sách giáo khoa còn có những hạn chế; việc đào tạo nghề trong một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Cho rằng các nhiệm vụ, giải pháp với ngành GD-ĐT đã được nêu rất rõ tại các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh các định hướng quan trọng trong thời gian tới.

Trong đó có việc tập trung hoàn thiện thể chế, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực GD-ĐT; tập trung rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.

Cùng với đó, đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.

Về giáo dục phổ thông, bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026-2027; chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng gắn kết với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhất là các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, các ngành, lĩnh vực mới; triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược; tăng cường hợp tác "nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp"; đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời chính quyền địa phương cấp xã.

Về bổ sung biên chế giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tập trung chỉ đạo Bộ GD-ĐT triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, hiện nay cả nước có 42.586 cơ sở giáo dục (gồm: 15.127 trường mầm non, 11.926 trường tiểu học, 10.730 trường THCS, 3.000 trường THPT, 1.545 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 20 trường cao đẳng sư phạm, 238 cơ sở giáo dục đại học), với gần 1,6 triệu giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý. Cả nước có khoảng 28,5 triệu người học, trong đó có hơn 4,7 triệu trẻ mầm non, 8,7 triệu học sinh tiểu học, 6,6 triệu học sinh THCS, 3,1 triệu học sinh THPT, 2,43 triệu học viên giáo dục nghề nghiệp và gần 2,8 triệu sinh viên, học viên đại học, sau đại học.

