Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm ngưng tổ chức bán trú sau nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

SGGPO

Chiều 28-4, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM) cho biết, nhà trường đã tạm ngưng tổ chức bán trú liên quan vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại trường.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tham gia hoạt động truyền thông về sức khỏe học đường, năm học 2025-2026

Theo thông tin ban đầu, từ 25 đến 27-4, có 25 trường hợp gồm 23 học sinh và 2 nhân viên của trường đến cơ sở y tế thăm khám, nghi liên quan ngộ độc thực phẩm.

Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của phụ huynh toàn trường, nhà trường quyết định tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong các ngày 28 và 29-4. Học sinh đến trường học buổi sáng, buổi chiều các em học trực tuyến tại nhà.

Trước đó, thực đơn bán trú của học sinh toàn trường vào ngày 24-4 (ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) gồm các món: trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; thực đơn bữa xế là sữa chua uống probi, tráng miệng là bánh gạo.

Hiện nay, trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân làm rõ vụ việc.

THU TÂM

