Kinh tế

TPHCM triển khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng

SGGPO

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Kế hoạch 278/KH-UBND triển khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng (VLXD).

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM về bảo đảm cung ứng VLXD phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; đặc biệt là các công trình trọng điểm, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Qua đó tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường VLXD; kiểm soát biến động giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng giá, khan hiếm cục bộ, bảo đảm ổn định mặt bằng giá VLXD; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn VLXD hợp pháp.

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Tuyến đường Vành đai 3 đi qua xã Bình Mỹ (TPHCM) đang được thi công. Ảnh: ĐỨC TRUNG

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình cung cầu, biến động giá VLXD trên địa bàn thành phố; phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tình hình triển khai thực hiện.

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Công trường thi công đường giao thông dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đoạn qua phường An Hội Tây (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo định kỳ kết quả thực hiện trước ngày 20 của tháng cuối quý cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, có báo cáo UBND TPHCM để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

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ĐỨC TRUNG

Từ khóa

vật liệu xây dựng kiểm soát nguồn cung

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