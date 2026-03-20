TPHCM triển khai kế hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn

Ngày 20-3, UBND TPHCM ban hành văn bản số 2148/UBND-ĐT về triển khai công tác bố trí, ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng và khu vực có nguy cơ di cư tự do trên địa bàn thành phố năm 2026.

Việc triển khai nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ về ổn định dân cư, gắn với phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kênh Thanh Đa thường xuyên bị sạt lở. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình di cư tự do, kịp thời báo cáo UBND TPHCM. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2026-2030 gắn với kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm.

Giao Sở Tài chính bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án bố trí dân cư và công trình bảo vệ khu dân cư, đặc biệt là các dự án kè chống sạt lở, chống ngập. Trong khi đó, Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nhằm hạn chế sạt lở, hướng dẫn quản lý hạ tầng tại các khu tái định cư.

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng di cư tự do, lấn chiếm đất đai, phá rừng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương di dời, chủ động phòng tránh thiên tai, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Các địa phương cũng phải rà soát quỹ đất, xây dựng phương án bố trí dân cư phù hợp, kết hợp hình thức tái định cư tập trung hoặc xen ghép; đồng thời đầu tư hạ tầng thiết yếu, công trình bảo vệ như kè, bờ bao, hệ thống cảnh báo thiên tai nhằm đảm bảo an toàn lâu dài.

QUỐC HÙNG