TPHCM siết chặt quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè

Ngày 3-10, Văn phòng UBND TPHCM có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tình hình thực hiện công tác quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM.

Siết chặt quản lý lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp tham mưu bãi bỏ các quy định không còn phù hợp tại Quyết định số 32/2023 và 45/2023, trình UBND TPHCM trong tháng 10-2025.

Song song đó, Sở Xây dựng TPHCM rà soát mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu xử lý nội dung không còn phù hợp, kịp tiến độ trình HĐND TPHCM trong tháng 11-2025. đề xuất Bộ Xây dựng, Chính phủ sửa đổi Nghị định 44/2024 và 165/2024 để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Xem xét, đánh giá cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Đề án quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè TPHCM, báo cáo UBND TPHCM trong tháng 10-2025.

Cùng với đó, Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND phường, xã và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, hoàn thành trước ngày 15-10.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai để bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

QUỐC HÙNG