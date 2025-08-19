TPHCM quản lý, sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo quy định mới

Sở Xây dựng TPHCM vừa có hướng dẫn triển khai công tác quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè theo các quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, việc sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác ngoài giao thông được thực hiện theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này đã quy định cụ thể các trường hợp được phép sử dụng, điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền cấp phép; trách nhiệm của cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân có liên quan. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đối với công tác thu phí, hiện TPHCM vẫn áp dụng theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND (trên địa bàn TPHCM trước đây) và Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Các nghị quyết này đến nay vẫn còn hiệu lực thi hành.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng cũng lưu ý, căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, triển khai quản lý và xử lý vi phạm liên quan đến sử dụng lòng đường, vỉa hè theo đúng thẩm quyền. Trong thời gian chờ UBND TPHCM có chỉ đạo cụ thể về quản lý tài sản hạ tầng đường bộ, các Ban quản lý dự án, trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật và UBND cấp xã cần phối hợp tiếp nhận, hướng dẫn, chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng giải quyết, tránh tình trạng từ chối hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, kịp thời báo cáo khi gặp khó khăn, vướng mắc để được xem xét giải quyết.

