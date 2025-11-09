Bố trí khoảng 10% tổng quỹ lương hàng năm để thu hút nhân tài

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 205-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách

Theo kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng vào các cơ quan trong hệ thống chính trị; đồng thời, nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhân tài quốc gia, xây dựng cơ chế tiến cử người tài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Các cấp ủy, tổ chức đảng có cơ chế theo dõi, đánh giá, sàng lọc thường xuyên, công khai, minh bạch, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, tiến cử, xây dựng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ.

Theo kết luận, hàng năm, ngân sách Nhà nước bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng; các bộ, ngành, địa phương cũng có thể huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tiêu cực, lạm quyền trong thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, xử lý nghiêm việc lợi dụng cơ chế đặc biệt để bố trí, sắp xếp cán bộ không đúng đối tượng.

Cơ chế đặc biệt đãi ngộ người tài năng

Theo kết luận, các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam mà đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được xem xét áp dụng cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ. Cụ thể, trong tuyển dụng, sẽ tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với các cá nhân là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành...

Bên cạnh đó, thực hiện xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Trong cơ chế sử dụng, những người được thu hút vào làm công chức, viên chức theo diện thu hút được cấp có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, những đối tượng này được ưu tiên cử đi đào tạo lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu, trao đổi ở trong nước hoặc nước ngoài và được xem xét luân chuyển đến làm việc có thời hạn tại các tổ chức trong nước, quốc tế.

Đối với các nhà khoa học, sẽ được tạo điều kiện tối đa về nguồn lực để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao.

Đối với sinh viên, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp thì được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, hoặc cấp vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị.

Nhà khoa học trẻ, có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch, bậc, kể cả trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội, có sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước được ưu tiên trong bố trí quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, đối tượng, trình độ lý luận chính trị...

Theo Bộ Chính trị, việc có những cơ chế đặc thù trên dựa trên cơ sở xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án "Quy định một số cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ".

ĐỖ TRUNG