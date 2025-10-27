TPHCM tiếp tục lên phương án ứng phó với các đợt triều cường

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có báo cáo về tình hình ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10-2025 trên địa bàn thành phố.

Đoạn đường quốc lộ 1A, phường Thới An, TPHCM triều cường lên cao gây ngập đường. Ảnh: THANH HIỀN

Theo báo cáo, tại khu vực phường Bình Quới, một số bờ bao bị tràn bờ gây ngập ở khu vực bán đảo Thanh Đa, độ ngập sâu 0,5-1m, một số đoạn đường quanh khu chung cư Thanh Đa ngập sâu hơn 1m.

Khu vực phường Phú An, triều cường lên cao tràn đê bao An Tây - Phú An tại vị trí các cống đầu rạch gây ngập khu vực xung quanh thuộc khu phố Tân An 1, 2, 5, khu phố Phú Thuận, Bến Giảng, Phú Thứ, ảnh hưởng khoảng 150 hộ dân và 20ha cây ăn trái, độ sâu ngập khoảng 0,5m.

Tại phường Thủ Dầu Một, tràn một số bờ rạch gây ngập khu phố Chánh Nghĩa 6, 7, 8, 9, khu phố Phú Thọ 4, 5, 6, độ ngập sâu từ 0,8-1,2 m, ảnh hưởng khoảng 500 hộ dân…

Sở NN-MT TPHCM cho biết, trước tình hình trên, sở đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế những khu vực bị ảnh hưởng và đề nghị địa phương, đơn vị huy động lực lượng, vật tư gia cố tạm các vị trí trên bờ và bơm chống úng cho người dân trong khu vực; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thủy lợi bố trí nhân sự ứng trực tại các vị trí xung yếu, trọng điểm ảnh hưởng bởi triều cường.

Ngoài ra, UBND phường Bình Quới đã huy động Ban Chỉ huy quân sự phường và các lực lượng kiểm tra, thực hiện ngay việc đắp bao tải cát để chống tràn và huy động máy bơm để bơm tiêu thoát nước chống ngập cho các khu vực trũng thấp. UBND phường Thủ Dầu Một, phường Bình Hòa, phường Phú An… cũng đã huy động lực lượng ứng phó, di dời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, thiết bị điện…

Sở NN-MT TPHCM đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; chủ động thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống triều cường tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công. Trong quá trình thi công phải có biện pháp đê quây, dẫn dòng, chặn dòng phù hợp, bố trí lực lượng, vật tư… hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

UBND phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát các vị trí xung yếu có khả năng bị ảnh hưởng bởi triều cường trên địa bàn để tổ chức thực hiện gia cố, chuẩn bị phương án ứng phó cho các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

THANH HIỀN