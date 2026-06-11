Tầm soát ung thư miễn phí cho người dân đặc khu Côn Đảo

Ngày 11-6, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp với chính quyền đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình khám, tư vấn và tầm soát ung thư miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Lễ khai mạc chương trình tầm soát ung thư miễn phí.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.BS. Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, ung thư là một trong những bệnh lý nguy hiểm, nhưng nhiều loại ung thư hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu người dân chủ động tầm soát định kỳ. Với mong muốn đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân biển đảo, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp với địa phương triển khai chương trình khám và tầm soát miễn phí, tập trung vào các bệnh ung thư phổ biến như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư tuyến giáp.

Trong đợt này, 300 người dân Côn Đảo được tầm soát ung thư.

Ngay sau lễ khai mạc, người dân được hướng dẫn đến các khu vực khám để tầm soát theo quy trình. Trong đợt khám này, 300 người dân Côn Đảo được thực hiện siêu âm bụng tổng quát, siêu âm vú, siêu âm tuyến giáp, xét nghiệm tế bào cổ tử cung nhằm phát hiện sớm nguy cơ ung thư, đồng thời được các chuyên gia ung bướu trực tiếp tư vấn về phương pháp phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của ngành y tế, chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

KHÁNH CHI - MẠNH CƯỜNG