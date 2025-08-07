Trang bị máy massage miễn phí phục vụ người dân khi đến làm thủ tục hành chính

Chính trị

Ngày 7-8, ông Nguyễn Thành Duy, Bí thư xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) cho biết, sau hơn 1 tháng đưa máy massage vào phục vụ miễn phí cho bà con đến làm thủ tục đã nhận được phản hồi tích cực.

2 máy massage tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú (TP Cần Thơ)

Nhiều ngày qua, người dân khi đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú thích thú khi được trải nghiệm thư giãn bằng máy massage trong lúc chờ đợi. Tại trung tâm, 2 máy massage được bố trí ở khu vực chờ có trang bị máy lạnh, kèm thông báo hướng dẫn “Máy massage phục vụ công dân”.

Vừa trải nghiệm xong máy massage trong lúc chờ nhận giấy tờ, ông Sơn Sen (73 tuổi, ngụ ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú) cho biết: "Tôi cảm thấy rất thỏa mái, người dân không chỉ được giải quyết thủ tục nhanh gọn mà còn được phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo".

Ông Hồng Minh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú, TP Cần Thơ, cho biết, ban đầu người dân còn e ngại khi muốn trải nghiệm máy massage, nhưng được anh em ở trung tâm hướng dẫn nên quen dần. Sau hơn 1 tháng triển khai, giờ bà con chủ động trải nghiệm mỗi khi đến làm thủ tục và tỏ ra rất hài lòng, thích thú.

Các máy massage trên được xã Liêu Tú trang bị từ nguồn vận động xã hội hoá. Ngoài 2 máy massage, xã cũng đã vận động xã hội hoá trang bị thêm máy tính, máy lạnh, máy scan và máy photo để phục vụ miễn phí cho người dân khi có nhu cầu hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện là trên 200 triệu đồng.

2 máy massage được trang bị từ nguồn kinh phí vận động xã hội hoá

Ông Nguyễn Thành Duy, Bí thư xã Liêu Tú cho biết, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được trưng dụng từ Trạm Y tế xã trước đây, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Do đó, ngay từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tranh thủ huy động nguồn lực xã hội hoá để hiện đại hóa trung tâm. Đây là quyết tâm của xã nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, sự hài lòng của người dân, tiến tới xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân và trách nhiệm.

TUẤN QUANG

