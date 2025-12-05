Ba giải pháp nâng cấp hệ thống vé metro Hà Nội

Thông tin từ hội thảo "Chuyển đổi số trong công tác vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt đô thị" tổ chức ngày 5-12 tại Hà Nội cho thấy, hệ thống thu soát vé tự động của đường sắt đô thị vẫn đang còn nhiều hạn chế, cần được nâng cấp.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, hiện hệ thống thu soát vé tự động trên tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đang vận hành trên hai nền tảng hoàn toàn độc lập, không liên thông dữ liệu. Hạ tầng cáp quang và máy chủ đặt tại mỗi depot vận hành riêng biệt, khiến việc quản lý đồng bộ và nâng cấp gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện có 142 cổng soát vé, 28 máy bán vé tự động. Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội có 80 cổng soát vé, 16 máy bán vé tự động. Tuy nhiên, cả hai hệ thống chỉ hỗ trợ mua vé bằng tiền mặt; hành khách chưa thể thanh toán online.

Bên cạnh đó, phần mềm điều khiển, bán vé và cơ chế tính thời gian sử dụng vé giữa hai tuyến cũng khác nhau, dẫn đến không thể bán vé liên tuyến, trong khi nhu cầu di chuyển theo mạng lưới đang ngày càng tăng.

Để nâng cấp hệ thống thu soát vé tự động đối với đường sắt đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đưa ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, hệ thống cho phép hành khách sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID, xác thực khuôn mặt tại cổng soát vé hoặc nhận diện sinh trắc học trực tiếp trên ứng dụng Hà Nội Metro. Các máy bán vé tự động cũng được tích hợp camera, hỗ trợ xác thực căn cước công dân và VNeID trong quá trình mua vé.

Giải pháp tiếp theo là hệ thống thu soát vé sẽ được nâng cấp để hỗ trợ tất cả các loại vé như: vé lượt (mua online, nhận QR, tap qua cổng), vé thời gian (tuần, tháng, thanh toán online), vé miễn phí cho người cao tuổi, kèm xác thực sinh trắc học, và thẻ ngân hàng - cho phép hành khách dùng thẻ trực tiếp tại cổng tương tự các đô thị lớn trên thế giới.

Giải pháp thứ 3 là số hóa toàn diện quy trình vận hành, từ mua vé, soát vé, kiểm soát ưu đãi đến liên thông dữ liệu giữa các tuyến. Hệ thống thu soát vé mới có khả năng tùy chỉnh dữ liệu vé điện tử theo yêu cầu quản lý nhà nước, ghi nhận lịch sử di chuyển của hành khách sử dụng vé liên thông, đồng bộ chính sách giá.

