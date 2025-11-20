Trang trọng Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Sáng 20-11, tại Hội trường Thống Nhất, UBND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD-ĐT TPHCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT.

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Nguyên cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD-ĐT TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành; sở GD-ĐT các thành phố trực thuộc trung ương, khu vực miền Đông và Tây Nam bộ; tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM; Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục, thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên tiêu biểu trong toàn ngành.

Mở đầu lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của ngành GD-ĐT thành phố.

"50 năm là chặng đường đầy ý nghĩa, ghi dấu biết bao nỗ lực không ngừng nghỉ, những hy sinh thầm lặng và cống hiến tận tâm của hàng vạn thầy, cô giáo đã và đang vun đắp cho sự nghiệp "trồng người" cao quý", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của ngành GD-ĐT thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, ngay sau ngày đất nước thống nhất, TPHCM bắt tay vào công cuộc tái thiết toàn diện, trong đó giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Dù phải đối mặt muôn vàn khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ nhưng chính trong gian khó, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố, cùng với lòng yêu nghề, khát vọng cống hiến và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của hàng vạn nhà giáo đã đưa ngành giáo dục thành phố vượt qua thời kỳ gian khó nhất trong lịch sử phát triển 50 năm. qua đó, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của giáo dục TPHCM.

Đến nay, sau nhiều nỗ lực, ngành GD-ĐT TPHCM đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Sau sắp xếp lại địa giới hành chính nhà nước, TPHCM có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 trường học và 2,6 triệu học sinh.

Đánh giá cao nỗ lực của ngành GD-ĐT TPHCM, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, GD-ĐT của TPHCM đã "đi sau về trước".

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: "Giáo dục và đào tạo của TPHCM đã đi sau về trước". Ảnh: Thu Tâm

"Nếu tính mốc năm 1945, thời điểm nước nhà giành độc lập, nền giáo dục cách mạng của Việt Nam được khai sinh thì đến khi TPHCM chính thức tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục đã là 30 năm sau. Tiếp quản một đô thị lớn, đối mặt với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình giáo dục, nhưng nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, dám đổi mới, giáo dục TPHCM đã về trước, trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước, là nơi khởi nguồn nhiều mô hình đổi mới, lan tỏa ra các tỉnh, thành khác", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhìn nhận.

Trong đó, 5 điểm sáng của giáo dục thành phố được Bộ GD-ĐT ghi nhận gồm: nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mĩ; công tác xã hội hóa hiệu quả, được nhân dân đón nhận; giáo dục nghĩa tình giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Về phía lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: "TPHCM luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo, những người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu về nhân cách, luôn năng động, sáng tạo, đi đầu trong mọi phong trào thi đua. Sự phát triển vượt bậc của thành phố hôm nay trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng đều có đóng góp to lớn và bền bỉ của ngành giáo dục".

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành GD-ĐT vào sự phát triển chung của thành phố. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất, ghi nhận sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn, âm thầm và không mệt mỏi của biết bao thế hệ thầy, cô giáo đã cống hiến tận tâm, hy sinh lợi ích cá nhân để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Các thầy, cô chính là mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ, là rường cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD-ĐT thành phố đã có những bước phát triển mới, ghi dấu ấn qua các thành tựu nổi bật. Thứ nhất, là địa phương đầu tiên hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Thứ hai, giữ vững vị thế nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu suất đào tạo đại trà, đồng thời phát triển các trường chuyên, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, triển khai sớm các chương trình ngoại ngữ, tin học chuẩn quốc tế; thí điểm mô hình trường học hạnh phúc tại 100% cơ sở giáo dục. Thứ tư, ban hành bộ tiêu chí và công nhận 100 đơn vị đạt chuẩn "trường học số". Thứ năm, thực hiện Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Thứ sáu, nỗ lực xây dựng hàng ngàn phòng học mới, hướng đến mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân" Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Ghi nhận những nỗ lực đó, UBND TPHCM đã tặng Cờ truyền thống cho Sở GD-ĐT TPHCM.

﻿UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho Sở GD-ĐT TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của ngành GD-ĐT.

Trong đó, 4 tập thể gồm: Sở GD-ĐT TPHCM; Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) và Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao b ằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Việt Dũng

5 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gồm: Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trần Thị Ngọc Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc Nguyễn Thanh Tòng và cô Đinh Lan Phương, giáo viên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Tin liên quan TPHCM tôn vinh nhà giáo tiêu biểu qua 50 năm đổi mới giáo dục

THU TÂM