TPHCM tôn vinh nhà giáo tiêu biểu qua 50 năm đổi mới giáo dục

Tối 19-11, UBND TPHCM tổ chức Lễ tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo TPHCM (1975-2025); đồng thời trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025.

Quang cảnh lễ vinh danh và trao giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự chương trình có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; cùng đại diện các sở, ban ngành, địa phương TPHCM.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cho biết, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn chung sức, đồng lòng cùng ngành giáo dục vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu điểm lại thành tích tự hào của ngành GD-ĐT TPHCM

Trong hành trình phát triển đó, ngành GD-ĐT TPHCM đạt nhiều thành tựu nổi bật: được Bộ GD-ĐT công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước; chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước không ngừng được nâng cao.

Thành phố cũng tiên phong triển khai các chương trình ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập cho người học; đồng thời phát triển mô hình “Trường học số”, từng bước khẳng định vị thế trung tâm giáo dục số hàng đầu cả nước.

Đại biểu dự lễ vinh danh

"50 điển hình tiêu biểu được tôn vinh là những thầy, cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; có nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển GD-ĐT trên địa bàn thành phố từ năm 1975 đến nay. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình 50 xây dựng, các thầy, cô đều hội tụ ở điểm chung là lòng yêu nghề, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, lễ tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thầy, cô điển hình tiêu biểu, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: noi gương sự tận tụy, nhiệt tâm, sống có lý tưởng, trách nhiệm, khát vọng vươn lên; đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng TPHCM phát triển; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu dự lễ vinh danh

Tại lễ tôn vinh, có 9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng. Trong đó, Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà.

8 nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM; Đặng Đình Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa); Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành); Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt); Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh); Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa); Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (phường Hiệp Bình) và Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An).

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Hà Thị Kim Sa

Ngoài ra, buổi lễ cũng trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025 cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong toàn ngành.

Đây là giải thưởng do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao khánh tri ân nhà giáo Nguyễn Hoa Mai

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trao khánh tri ân tặng nhà giáo

Năm nay, số lượng cán bộ quản lý, nhà giáo được đề cử Giải thưởng Võ Trường Toản tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Trong đó, cấp THCS có nhiều đề cử nhất với 63 người, kế đó là bậc tiểu học với 57 người, bậc mầm non 48 người, cấp THPT có 35 người và hệ giáo dục thường xuyên, phòng văn hóa - xã hội thuộc UBND phường, xã có 24 người.

Qua quá trình xét chọn, Sở GD-ĐT đã chọn ra 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc nhất để trao giải thưởng. Trong đó, người có số năm kinh nghiệm thấp nhất là 15 năm, nhiều nhất là 35 năm công tác.

Dù công tác ở nhiều bậc học, với tuổi đời, tuổi nghề khác nhau, các thầy, cô giáo được trao Giải thưởng Võ Trường Toản đều có nhiều đóng góp nổi bật vào đổi mới công tác quản lý và triển khai giảng dạy, có sự tín nhiệm, tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

THU TÂM